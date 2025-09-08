Haaland si infortuna dopo la partita in Nazionale: colpito dall’autobus, viene medicato con tre punti di sutura

Haaland centra sempre la porta, a quanto pare non solo quella da calcio, anche quella dell'autobus. La stella del Manchester City è stata protagonista di un infortunio accidentale che gli ha lasciato lividi e tre punti di sutura. Al rientro dall'amichevole con la Finlandia. vinta per 1 a 0 con gol di Haaland, l'attaccante è stato vittima di un incidente con lo sportello dei bagagli dell'autobus della Nazionale. Dopo essere stato colpito il medico sociale l'ha medicato subito e dall'interno dell'albergo la star si è mostrata sui social scherzando con i tifosi. Punzecchiato dai fan su una possibile rissa con qualcuno, il citizens ha indicato Martin Odegaard come responsabile, citando la rivalità in Premier League tra lui e il suo compagno di nazionale, nonché trequartista dell'Arsenal.

La Norvegia ha sfruttato questa amichevole per preparasi alla prossima partita del girone I di qualificazione ai Mondiali. Sarà la Moldova la loro prossima avversaria, una partita importante per restare imbattuti e confermarsi in testa al girone, a discapito propio dell'Italia di Gattuso. Nonostante la botta presa Haaland dovrebbe essere della partita e i tre punti di sutura non dovrebbero essere un grandi impedimento per l'attaccante.

Haaland è solo l'ultimo di una lunga serie di sfortunati eventi che vedono autobus e giocatori come protagonisti. É successo nel 2017 quando, poco prima della finale di Supercoppa Uefa tra Real Madrid e Manchester United, Cristiano Ronaldo ha sfiorato un pericolo. La stella dei Blancos, non accortasi di uno straccio sui gradini anteriori, ha rischiato di scivolare e cadere. I riflessi pronti hanno evitato al portoghese un infortunio poco prima del match. Succede sempre più spesso anche durante le parate di celebrazione. Come nel maggio 2025, quando Inigo Martinez, preso dall'euforia della vittoria del titolo con il Barcellona ha perso l'equilibrio ed è scivolato dal tetto scoperto. Per sua fortuna il peso è ricaduto verso l'intendo del veicolo. Una sorte simile sarebbe potuta capitare anche a Jack Grealish, il compagno di squadra di Haaland nel 2024, preso dalla troppa gioia, ha rischiato a sua volta di cadere dal tetto.

Lo scontro tra Haaland e l'autobus: la dinamica dell'incidente

Un vero scontro tra titani e sebbene il norvegese venga spesso definito come "cyborg" ad avere la meglio è stato l'autobus della nazionale. Subito dopo l'amichevole con la Finlandia la nazionale è rientrata a Oslo, sede della nazionale norvegese, per riposarsi e preparasi alla sfida contro la Moldova. L'attaccante è sceso dal veicolo ed è rimasto vicino alla parte posteriore, sfortunatamente per lui il vano dei bagagli si è aperto colpendolo vicino alla bocca. Secondo quanto riportato dai presenti Haaland avrebbe urlato dal dolore prima di essere soccorso dal medico sociale, Ola Sand. Una volta rientrato in albergo ha postato sui social i selfie del post scontro scherzando con i tifosi sul suo nuovo look.

Per lui 3 punti di sutura necessari per fermare l'uscita di sangue dal labbro. Una piccola ferita, accolta con simpatia dal giocatore stesso, che non dovrebbe intaccare la sua presenza nella prossima gara contro la Moldova. La Norvegia, che ha un ritmo di marcia invidiabile, conduce il girone I con 4 vittorie in altrettante partite giocate, un totale di 12 punti che la rendono, per ora, la detentrice del passa per la qualificazione diretta al Mondiale 2026. La gara di ritorno con l'Italia, in programma per il 16 novembre, sarà l'ultima sfida del girone.