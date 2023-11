Haaland non la prende bene, un avversario gli chiede la maglia nell’intervallo: non doveva farlo Erling Haaland ha messo a segno una doppietta nella vittoria del Manchester City sullo Young Boys in Champions League. Il bomber norvegese tuttavia ha avuto un momento di contrarietà alla fine del primo tempo, quando un avversario gli ha chiesto la maglia: la sua reazione scontrosa è diventata virale sui social.

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio è quello sport dove una squadra parte già da 1-0 se nelle sue file gioca Erling Haaland. Anche in questa stagione il bomber norvegese è partito a razzo, facendo registrare la consueta media realizzativa mostruosa: con la doppietta rifilata ieri allo Young Boys in Champions League siamo a 15 gol segnati in 17 partite giocate, che porta il dato complessivo con la maglia del Manchester City alla cifra irreale di 67 reti in 70 gare. Haaland tuttavia ha avuto un momento di contrarietà alla fine del primo tempo, quando un avversario gli ha chiesto la maglia: la sua reazione scontrosa è diventata virale sui social.

La squadra di Pep Guardiola aveva archiviato la pratica svizzera già nel primo tempo, in virtù del rigore segnato da Haaland al 23′ e poi del raddoppio segnato da Foden poco prima che l'arbitro fischiasse l'intervallo. Mentre i giocatori lasciavano il campo per rientrare negli spogliatoi, il 23enne attaccante del City è stato avvicinato dal difensore dello Young Boys Mohamed Ali Camara, che ha pensato bene di giocare d'anticipo per mettere le mani su un preziosissimo cimelio da esibire in futuro ai nipoti: la maglietta numero 9 di quel bomber seriale destinato a restare nella storia del calcio.

Haaland non si aspettava la richiesta nell'intervallo e le immagini lo mostrano scuotere la testa contrariato, dicendo al suo avversario: "Non puoi fare questo". Poi comunque l'ex Dortmund non delude il 26enne guineano: si toglie la maglia e gliela consegna, avviandosi verso gli spogliatoi con espressione accigliata. Camara dal canto suo neanche pensa minimamente di dare la sua al norvegese, tutto felice per essere riuscito nel proprio scopo. Gli rifila una pacca sulla spalla e poi i due si separano prima del tunnel: ci sarebbe anche un secondo tempo da giocare, durante il quale poi Haaland darà ancora più valore a quella maglia, segnando la sua personale doppietta.

Il 3-0 finale del City certifica la qualificazione agli ottavi di Champions della squadra di Guardiola con due giornate di anticipo. Haaland e compagni hanno vinto tutte e quattro le partite giocate, adesso resta solo da prendersi il primo posto: il Lipsia è secondo a tre punti e nel prossimo turno sarà ospite a Etihad Stadium.