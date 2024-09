video suggerito

Haaland furioso a fine gara prende in giro Arteta, poi si scontra con Gabriel Jesus: “Cosa vuoi, clown” A margine del match di Premier tra Manchester City e Arsenal, Erling Haaland è stato triste protagonista di un dopo gara fatto di frustrazione e nervosismo. Prima irridendo senza motivo Arteta poi battibeccando serratamente con Gabriel Jesus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il big match della Premier League che ha catalizzato l'attenzione generale in Inghilterra, tra Manchester City e Arsenal si è concluso a suon di gol e di polemiche, più che accese sia durante che dopo la partita. Altissima tensione tra i giocatori tra cui si è distinto Erling Haaland insolitamente nervoso a margine di 90 minuti dove ha aperto le marcature del 2-2 finale che il City è riuscito ad acciuffare solamente alla fine. "Rimani umile" ha prima detto il bomber norvegese ad Arteta a fine partita, con il tecnico dell'Arsenal che lo ha guardato torvo, per poi battibeccare con Gabriel Jesus dandogli del "Clown".

Haaland nervoso e furioso, le parole ad Arteta e il faccia a faccia con Gabriel Jesus

Erling Haaland non ha digerito il pareggio interno del Manchester City contro l'Arsenal per 2-2 e subito dopo il 90′ ha manifestato tutto il proprio disappunto, ripreso puntualmente dalle telecamere. Il gigante norvegese ha incrociato il proprio cammino col tecnico dei Gunners ma mentre Arteta è proseguito sui suoi passi, dal nulla Haaland si è rivolto verso di lui con fare tra il sarcastico e il provocatorio: "Rimani umile, eh? Rimani umile", gli ha ripetuto.

Mentre l'allenatore dell'Arsenal non ha accennato risposta se non uno sguardo torvo e fulminante, a fronteggiare l'attaccante dei Citizens ci ha pensato Gabriel Jesus che si è avvicinato per un serrato faccia a faccia: "Vattene" gli ha intimato il giocatore dei Gunners. "Cosa, cosa cosa?", "Vattene, perché sei qui a parlare?", "Io parlo di quello che voglio" la promnta risposta di Haaland che poi è stato separato da Grealish mentre continuava a inveire: "Cosa parli tu, vattene via maledetto clown. Clown!".

Cos'è era accaduto in campo tra Haaland e Gabriel Jesus

La scia velenosa tra Haaland e Gabriel Jesus è stata l'ultima goccia di un gesto anti sportivo che era avvenuto in campo negli istanti in cui il City era riuscito in extremis ad agguantare il pareggio per 2-2: subito dopo la rete, il norvegese ha raccolto palla per scagliarla sulla testa del difensore dei Gunners che si stava disperando con la maglia sul volto.

Gabriel Jesus non ha potuto capire subito chi lo avesse colpito ma di certo è stato avvisato dai compagni ai quali non è sfuggito il brutto gesto di Haaland così come alle telecamere. Accendendo oltre misura i livelli di tensione subito dopo il fischio finale con un accenno di rissa generale e ancora il norvegese al centro di atteggiamenti decisamente poco sportivi.