Haaland come Cruyff, gol impossibile al volo e inglesi a bocca aperta: “Sensazionale” Erling Haaland ha lasciato gli inglesi a bocca aperta dopo la rete al volo contro il Borussia Dortmund: una fantastica rete paragonata ad una realizzata da Johan Cruyff, anche da Guardiola.

A cura di Vito Lamorte

Erling Haaland non si ferma più. L'attaccante norvegese sta continuando a incantare il Manchester City e gli appassionati di tutta Europa con i suoi gol e il suo strapotere fisico. Il nuovo numero 9 dei campioni d'Inghilterra in carica non ha risparmiato nemmeno la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, e per colpire i suoi vecchi compagni ha trovato un modo ancora più eclatante del solito.

I tedeschi si erano portati avanti a sorpresa all'Etihad Stadium, dopo Jude Bellingham aveva bucato Ederson di testa poco prima dell'ora di gioco, ma i Citizens hanno iniziato a premere sull'acceleratore a dieci minuti dal fischio finale John Stones ha battuto Alexander Meyer con un superbo tiro dalla distanza e ha riaperto tutti i discorsi.

Pochi minuti dopo la giocata che ha illuminato la serata: cross di esterno destro di Cancelo e gol al volo in spaccata di Haaland, il suo 13° in sole nove partite con il Manchester City e il suo 26° in 22 presenze in Champions League. La rete del norvegese ha lasciato tutti a bocca aperta in Inghilterra.

I tifosi sui social media e giornalisti sono rimasti sbalorditi dallo straordinario gol di Haaland e molto giornali sono riusciti a commentare utilizzando una sola parola: "Sensazionale".

La rete del numero 9 dei Citizens ha ricordato quella che aveva segnato Johan Cruyff all’Atletico Madrid il 22 dicembre 1973. Ci sono delle piccole differenze, però, tra le marcature: Haaland si è elevato in area e ha colpito in acrobazia girando la caviglia mentre Cruyff segnò andò in spaccata molto più vicino al secondo palo rispetto al norvegese. Due reti simili ma diverse e bellissime in egual modo.

Anche Pep Guardiola, parlando a BT Sport dopo il fischio finale all'Etihad Stadium, ha fatto riferimento a quel gol: "Ricordo che tanto tempo fa Johan Cruyff segnò un gol simile contro l'Atletico Madrid, oggi Haaland ne ha segnato un gol simile. È bello vedere Erling che emula Johan Cruyff".

Haaland sta facendo delle cose pazzesche anche al Manchester City, a dispetto delle iniziali titubanze per il suo adattamento al gioco di Pep: tutto spazzato via e gol a raffica anche oltre la Manica per il gigante Erling.