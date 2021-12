Haaland all’improvviso, una parola in italiano fa impazzire i tifosi: il messaggio sparisce Erling Haaland con un commento in italiano ad un post di un amico ha stuzzicato la curiosità dei tifosi che si sono riversati su Instagram per rispondere in massa.

A cura di Marco Beltrami

In passato l'avevamo ribattezzato il "Re Mida del gol". Erling Haaland sembra essere nato per segnare e ha il potere di trasformare in oro ogni pallone toccato, soprattutto nei pressi della porta avversaria. A quanto pare anche quando il norvegese sfiora i social il risultato è lo stesso, con la capacità di "accendere" l'entusiasmo dei tifosi. Un esempio? Un commento recente che ha stuzzicato la curiosità di tantissimi utenti che hanno interagito in massa, con un invito speciale per l'attuale attaccante del Borussia Dortmund, quello di venire appunto a giocare in Serie A.

D'altronde il destino del classe 2000 ex Salisburgo è quello di far parlare di sé. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che solo in questa prima parte di stagione nonostante qualche problema fisico di troppo ha segnato 19 gol in 16 partite, confermandosi ancora una volta un bomber di razza. Un rendimento eccezionale quello in giallonero che ha contribuito ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni sul suo futuro. La sua avventura infatti al Borussia Dortmund potrebbe chiudersi già nella prossima estate, con all'orizzonte una nuova avventura professionale. Stando alle dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, sono solo 4 i club che possono di fatto permettersi Haaland ovvero Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid.

E le italiane? Al momento sembra difficile pensare che un club di Serie A possa permettersi un investimento importante, con la Juventus che può avere più di un rimpianto per non aver acquistato Haaland quando era poco più di un ragazzino. In questo scenario un commento dell'attaccante su Instagram però ha scatenato gli utenti italiani. Tutto è nato da una foto pubblicata sui social da uno degli amici intimi del centravanti. Uno scatto di gruppo, che Haaland ha commentato simpaticamente proprio in italiano con un sorprendente "brutti".

Una parola che ha sorpreso i tanti appassionati di calcio del Belpaese che non hanno perso tempo per rispondere in massa. Una situazione fuori controllo, con una pioggia di reazioni che ha spinto l'amico di Haaland a chiudere il profilo, rendendolo privato e visibile solo ai suoi ‘contatti', in maniera tale da non ricevere più i commenti dagli sconosciuti. Un'ulteriore prova di quanto il centravanti norvegese sia apprezzato e considerato anche in Serie A. Un campionato però in cui difficilmente lo vedremo giocare, almeno nell'immediato futuro. Anche se con il mercato mai dire mai