Gyokeres in tribunale per il suo trasferimento: procuratore coinvolto per legami con la criminalità

Il neo acquisto dell’Arsenal di Arteta, Victor Gyokeres è stato chiamato a deporre come teste al tribunale di Stoccolma per un caso che coinvolge il suo procuratore: avrebbe ricevuto una percentuale sul trasferimento e sarebbe soggetto a estorsione da parte di bande criminali.

Si preannunciano tempi duri per Viktor Gyokeres e per l'Arsenal che lo ha appena acquistato e rischia di perderlo a causa di problemi nati sulle modalità del suo trasferimento a Londra: l'attaccante ex Sporting Lisbona è stato coinvolto in un caso legale di alto profilo in Svezia, dove il suo procuratore Hasan Cetinkaya, è stato accusato di aver avuto legami con bande criminali, che hanno provato una estorsione nei confronti di un parente dopo che si era sparsa la notizia che l'agente avesse preso una percentuale sull'affare di calciomercato.

Il processo contro l'agente di Gyokeres in Svezia: sospetti di infiltrazioni criminali

Il mese scorso si è diffusa che la polizia svedese stava indagando su un caso molto vicino alla figura di Hasan Cetinkaya, procuratore sportivo la cui agenzia, la HCM Sports Management, sarebbe stata denunciata per vicinanze con attività criminali dopo che erano stati esplosi dei colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di un parente di Cetinkaya, vicino a Stoccolma. Il sospetto principale da parte delle forze dell'ordine svedesi è che l'incidente possa essere direttamente collegato al trasferimento di Gyokeres all'Arsenal, a seguito del quale il parente si sarebbe vantato di aver ricevuto una percentuale.

Gyokeres festeggiato dai suoi nuovi compagni all’Arsenal: in 3 gare di Premier ha segnato già 2 gol

Verso Victor Gyokeres nessuna accusa: sarà solamente un teste per la difesa

Gyokeres non è accusato di nulla ma è stato convocato in Tribunale a Stoccolma come parte in causa e indirettamente coinvolto nella questione attorno al suo passaggio estivo dallo Sporting all'Arsenal. Gyokeres è stato chiamato a testimoniare nell'inchiesta a favore di Cetinkaya, il più grande agente di calcio svedese, e della sua società, smentendo che uomini legati alla criminalità organizzata sarebbero coinvolti con diversi trasferimenti di calcio, tra cui il suo. Un caso dal clamore mediatico elevatissimo in Svezia e che aprirà il processo a inizio di febbraio 2026.

Gyokeres in tribunale a febbraio 2026: quali e quante partite salterà con l'Arsenal

Durante quel periodo, l'Arsenal giocherà due partite di Premier League, contro il Sunderland in casa e contro il Brentford in trasferta. Non è noto se la disponibilità di Gyokeres sarà influenzata dalla sua partecipazione al caso e quindi non potrà rispondere alle convocazioni di Arteta che attualmente milita in terza posizione in classifica con 6 punti dopo 3 gare. Gyokeres ha fin qui preso parte a tutti i match dei Gunners, segnando una doppietta contro il Leeds.