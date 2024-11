video suggerito

Gyokeres è un mostro di continuità: poker con la Svezia e a metà novembre ha già segnato 32 gol Viktor Gyokeres ha siglato un poker in Svezia-Azerbaigian di Nations League ed è salito così a 32 gol segnati tra club e nazionale in questo avvio di stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

In molti dicono già che Viktor Gyokeres è attualmente il miglior attaccante al mondo. Fare classifiche non è mai facile, ma di sicuro si può dire che l'attaccante svedese è il più in forma in assoluto. Stasera con la sua nazionale in Nations League Gyokeres ha segnato quattro gol, poker all'Azerbaigian, che gli ha permesso di migliorare i suoi straordinari numeri. Superata appena la metà di novembre ha già realizzato 32 gol tra Sporting Lisbona e Svezia. Pazzesco.

4 gol in 44 minuti in Svezia-Azerbaigian

È in un momento di forma eccezionale Gyokeres che con lo Sporting sta facendo sfracelli e con la nazionale si sta ripetendo. Con i suoi gol la Svezia ha conquistato la promozione in Nations League, e per chiudere il raggruppamento in bellezza ha segnato quattro gol tutti assieme Gyokeres, che tra il 26′ e il 70′ ha trafitto quattro volte il portiere avversario. Praticamente un poker servito in un tempo.

I numeri da record di Gyokeres

La sua clausola rescissoria, l'estate scorsa, era già di 100 milioni, ora se non ci fosse la clausola il prezzo sarebbe finito alle stelle. L'attaccante classe 1996, che pochi giorni fa ha siglato una tripletta al Manchester City in Champions League, in questa stagione ha segnato 23 gol in 18 partite con lo Sporting (16 gol in campionato, 5 in Champions), e a questi ne aggiungono 9 in 6 partite con la Svezia, certo quattro li ha segnati tutti assieme, ma ha fatto gol in cinque partite su sei di Nations. Il numero totale è di 32 gol in 24 partite.

A suon di gol la Svezia ha ottenuto la promozione in Nations League, nella Lega B, e soprattutto si è guadagnata un posto nella seconda fascia delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. La Svezia e soprattutto Gyokeres saranno quelli da evitare, da tutti, non solo dall'Italia, che è tra le teste di serie.