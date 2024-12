video suggerito

Guehi sotto inchiesta della FA per aver scritto “Amo Gesù” sulla fascia arcobaleno: niente squalifica Marc Guehi sotto inchiesta della FA per aver scritto ‘Io amo Gesù’ sulla fascia da capitano arcobaleno, utilizzata dai club di Premier League per promuovere l’inclusività e il sostegno alla comunità LGBTQ+. Nessuna squalifica per il difensore del Crystal Palace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marc Guéhi, difensore centrale del Crystal Palace e dell'Inghilterra, sotto inchiesta della Federcalcio inglese (FA) per aver scritto "I love Jesus" (Io amo Gesù) sulla sua fascia da capitano arcobaleno durante la partita di sabato contro il Newcastle United.

Le fasce, che riportano il marchio della campagna ‘Rainbow Laces di Stonewall' a sostegno dell'inclusività e della comunità LGBTQ+, sono state consegnate a tutti i 20 club della Premier League prima delle partite dello scorso fine settimana.

Guehi scrive "Amo Gesù" sulla fascia arcobaleno: niente sanzione

Il regolamento della FA consente "slogan/emblemi di iniziativa che promuovono il gioco del calcio, il rispetto e l'integrità", come fasce arcobaleno; ma proibisce "slogan, dichiarazioni o immagini politiche, religiose o personali".

Leggi anche Serena Williams accusata di sbiancarsi la pelle risponde agli "odiatori": la spiegazione è elementare

La regola 4 afferma che "per qualsiasi infrazione il giocatore e/o la squadra saranno sanzionati dall'organizzatore della competizione, dalla federazione calcistica nazionale o dalla FIFA". L'estate scorsa è stata apportata una modifica per chiarire che tutti i capitani "devono indossare una fascia da braccio semplice e conforme ai requisiti della regola 4 relativa a slogan, dichiarazioni, immagini e pubblicità".

Il fatto che Guéhi, un devoto cristiano, abbia scelto di scrivere uno slogan religioso su un braccialetto a sostegno delle tematiche LGBTQ+ potrebbe essere visto come un fattore aggravante. Le regole sui kit gara della Football Association sottolineano che "la comparsa o l'incorporazione in qualsiasi capo di abbigliamento… qualsiasi messaggio politico o religioso" è vietata e "possono essere intraprese azioni disciplinari".

Secondo quanto appreso da Sky News, la Football Association contatterà il giocatore del Crystal Palace per ricordargli che messaggi religiosi sono vietati ma non ci saranno sanzioni o squalifiche.

Il capitano dell'Ipswich Town rifiuta la fascia arcobaleno

Il capitano dell'Ipswich Town, Sam Morsy, è stato l'unico capitano a rifiutarsi di indossare la fascia e ha optato per la consueta versione nera ma il club ha pubblicato questo comunicato: "L'Ipswich Town Football Club si impegna a essere un club completamente inclusivo che accoglie tutti. Allo stesso tempo, rispettiamo la decisione del nostro capitano Sam Morsy, che ha scelto di non indossare la fascia da capitano arcobaleno a causa delle sue convinzioni religiose. Continueremo a creare un ambiente in cui tutti siano stimati e rispettati, sia dentro che fuori dal campo".