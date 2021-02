Pep Guardiola potrebbe promuovere il portiere Ederson come rigorista del Manchester City dopo l'ennesimo errore dal dischetto contro il Liverpool. Ilkay Gundogan è diventato il terzo giocatore del City a sbagliare un calcio di rigore in questa stagione dopo Kevin de Bruyne e Raheem Sterling: il centrocampista tedesco ha tirato alto il penalty nella prima frazione di gioco prima del trionfo per 4-1 sui campioni della Premier League da parte dei Citizens. Si tratta dell'ottavo rigore che la squadra di Guardiola ha sbagliato dall'inizio della scorsa stagione, con l'allenatore del City che ora sta valutando fortemente l'opzione di promuovere come primo tiratore dagli undici metri il portiere brasiliano.

Guardiola si è soffermato su questa possibilità nella conferenza stampa post-partita di Anfield Road: "Quando ho commentato questa ipotesi sei mesi fa ero ironico. Adesso non so se è ancora così. Prenderò in considerazione questa opportunità. Non abbiamo un vero specialista in questo settore".

L'unico giocatore del City ad avere una percentuale di realizzazione del 100% dal dischetto in questa stagione è Sergio Aguero, che è attualmente fuori dai giochi a causa di un infortunio. Dopo che Gabriel Jesus ha mancato contro lo Sheffield United nel gennaio dello scorso anno, Guardiola ha ammesso che Ederson è il miglior tiratore di rigori in allenamento e aveva aperto, in maniera ironica, alla sua promozione a primo rigorista. Il portiere brasiliano, che non si capacita del perché non viene scelto come rigorista, è noto per le sue eccellenti capacità tecniche ed è diventato il primo portiere nella storia della Premier League a mettere a referto un assist nella vittoria per 6-1 del Manchester City sull'Huddersfield nell'agosto 2018 ma presto potrebbe avere un ruolo ancora più importante.