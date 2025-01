video suggerito

Guardiola spiritato, si sfoga in campo con il suo portiere dopo il flop del City: è incontenibile Pep Guardiola dopo che il Manchester City si è fatto rimontare due gol dal Brentford ha avuto qualcosa da dire a Ortega e lo ha fatto in modo estremamente forte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Pep Guardiola su di giri dopo il 2-2 in casa del Brentford. L'allenatore del Manchester City è stato protagonista di un confronto molto forte con il portiere Ortega che nelle ultime uscite sembra aver messo in crisi le gerarchie della squadra prendendosi un posto da titolare. Molto veemente l'intervento del manager catalano, un mix di rabbia e voglia di spronare l'estremo difensore, con tanto di abbracci e colpetti.

Guardiola incontenibile con il suo portiere dopo il 2-2 col Brentford

Pep Guardiola al termine della sfida in casa del Brentford si è avvicinato al suo portiere, che era impegnato nel classico terzo tempo e lo ha letteralmente sorpreso. Inizialmente sembrava che il manager catalano si stesse infuriando con Ortega Moreno a giudicare dalle urla e dagli occhi spiritati.

Poi però ecco l’abbraccio e le parole dette letteralmente in faccia al numero 18 del Manchester City, impossibili da decifrare. Tutto mentre l’estremo difensore avversario cercava inutilmente di inserirsi per salutare il collega. Spiazzato Ortega che poi ha sussurrato qualcosa, provocando la reazione ulteriore di Pep. A questo punto il manager ha rifilato un colpo sul petto del portiere quasi a spronarlo prima di mettergli la mano intorno al collo e abbracciarlo. Baci e poi ecco il ritorno insieme verso gli spogliatoi con un colloquio fitto fitto e molto concitato, con Guardia che è sembrato incitarlo ancora una volta.

Ennesima serata da dimenticare per il Manchester City

Entrambi hanno proseguito poi a testa bassa, probabilmente riflettendo su quanto accaduto. Un'altra serata storta per il Manchester City che ha gettato alle ortiche nel finale un vantaggio di due gol. Una vittoria sarebbe stata preziosa per i campioni in carica della Premier, che avrebbero approfittato dei pareggi delle altre big. Invece prosegue la stagione senza sussulti del City, con il clima in campo e negli spogliatoi che non sembra essere dei migliori.

Impossibile decifrare l'intervento di Guardiola, che forse riguarda la prestazione del suo estremo difensore, non delle migliori. Quello che è certo è che il momento del tecnico catalano è tremendo dentro e fuori dal campo: il suo City non ingrana e dopo 30 anni, è arrivata la separazione con la sua storica compagna Cristina Serra.