video suggerito

Guardiola perde le staffe con un tifoso che lo insulta per strada: torna indietro per affrontarlo Pep Guardiola viene ripreso in un video mentre reagisce male all’insulto di un tifoso per strada. È successo dopo la sconfitta del Manchester City nell’ultima finale di FA Cup contro il Manchester United. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Manchester City non sta vivendo un periodo felicissimo dopo le ben 6 sconfitte consecutive in campionato rimediate tra il 30 ottobre e il 1 dicembre. Nel mezzo un pareggio in Champions contro il Feyenoord e ora il ritorno alla vittoria due giorni fa in Premier per 3-0 contro il Nottingham Forest. Pep Guardiola non ha reagito benissimo a questo periodo inaspettato e forse mai vissuto dal tecnico catalano nella sua carriera da allenatore.

Prima i graffi sul volto che si era procurato da solo per frustrazione poi il numero sei per evidenziare i titoli vinti verso i tifosi del Liverpool dopo il ko contro i Reds. Oggi invece, spunta sui social un video che mette in mostra un Guardiola inviperito contro un tifoso che l'avevo provocato verbalmente poco prima. Un filmato che chiaramente non si riferisce a questi giorni, settimane o mesi, ma è datato maggio 2024, ovvero dopo la sconfitta dei Citizens in finale di FA Cup contro il Manchester United. La sconfitta per 2-1 nel derby di certo non è stato digerita dal tecnico del City che nel post partita di certo tutto si sarebbe aspettato, tranne che un insulto.

"Piangi perché hai perso". Uno sfottò di questo tipo in riferimento alla sconfitta maturata poche ore prima che ha fatto scattare la reazione di Guardiola. Il tecnico del City, come si evince dalle immagini, si trovava all'esterno della sua abitazione, dalle parti del ristorante Embankment Kitchen poco dopo il ko con lo United in FA Cup. All'improvviso Guardiola viene insultato da un passante munito di smartphone tra le mani con modalità video attivata. Riprende tutto, soprattutto la reazione dell'allenatore catalano. Guardiola perde le staffe e mentre passeggia, ascoltando quelle frasi, decide di tornare indietro in maniera improvvisa.

Guardiola nel corso dell'ultima finale di Fa Cup poi persa dal suo City contro il Manchester United.

La reazione e la risposta di Guardiola che non la prende benissimo

Reagisce male. Sfida quel tifoso con uno sguardo furioso, quasi va faccia a faccia, prima di essere trattenuto a fatica dalle persone che gli erano accanto in quel momento, ovvero amici e familiari. Lo bloccano, gli consigliano che sarebbe stato meglio andare via e non ascoltare nessuno. Pep sembra dire: "Sai cosa si perde?". Ma in quel momento viene nuovamente invitato ad andare via per evitare qualsiasi tipo di altra reazione. Probabilmente quella sconfitta contro il Manchester United, oltre a far male di suo per via del mancato titolo, aveva già fatto suonare qualche campanello d'allarme a Guardiola sulla condizione della propria squadra.