Guardiola infuriato con un gruppo di ragazzi: “Conosco le vostre facce, non venite più”. Chi sono

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inghilterra ha vissuto un intenso weekend di calcio contrassegno dalla magia della FA Cup. Diversi i top club impegnati, come ad esempio il Manchester City di Pep Guardiola che ha travolto con il punteggio di 8-0 il malcapitato Salford City, squadra di League Two. I Citizens si sono garantiti un facile accesso al quarto turno della competizione, con una trasferta contro Leyton Orient o Derby County. Ma ciò che è accaduto al termine della partita ha suscitato sicuramente maggiore interesse rispetto al rotondo punteggio visto sul rettangolo verde.

Protagonista è stato proprio Guardiola che ultimamente è diventato argomento di stretta attualità per via dell'inspiegabile involuzione del suo Manchester City in campionato e in Champions e delle sue reazioni virali. In questo però l'allenatore spagnolo è stato protagonista si un'altra vicenda mentre alcuni ragazzi gli chiedevano di firmargli autografi su diversi cimeli del Manchester City. Il tecnico è stato raggiunto a pochi passi da casa sua e non l'ha presa benissimo: "Non venite più, non ve lo dirò più, conosco le vostre facce".

Guardiola ha infatti individuato nei volti di quei ragazzi alcuni giovani che già avevo visto più volte. Il loro intento è infatti quello di vendere online quei cimeli con la sua firma e trarne un altro profitto. Si tratta di una pratica molto diffusa sia in Inghilterra che in Spagna e che ha portato soprattutto alcuni giocatori della Liga a prendere le distanze o infuriarsi con alcuni ragazzi. Un po' come ha fatto Guardiola che però in questo, pur assecondando la richiesta, ha voluto fare una sorta di lezione di vita per fargli capire che questo non è tutto nella vita.

Le parole di Guardiola a quei giovani a caccia di autografi: "Non venite più"

"Andate a scuola e preparatevi ragazzi, siete giovani, non state qui a perdere tempo – ha tuonato Pep -. Volete vivere la vostra vita facendo questo onestamente?", ha aggiunto l'allenatore. Guardiola ha proseguito: "Preparatevi meglio, porca miseria, questo non è per tutti, questo è per te – spiega – Quali sono i tuoi sogni? Dimmi, qual è? Dove sogni, amico mio? Allenati, ca**o, allenati" invitandoli ad andare via. Guardiola a quel punto si allontana lasciando i ragazzi piuttosto imbarazzati per via di quella strigliata a sorpresa.