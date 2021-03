Pep Guardiola con il Manchester City ha vinto ventuno delle ultime ventidue partite disputate, ha messo in cassaforte la Premier League (questo sarà il terzo titolo in quattro anni) e ora punta al Grande Slam. Ma alla vigilia della partita di campionato con il Fulham il tecnico catalano ha parlato del tecnico dei bianconeri, l'ex centrocampista Scott Parker, e ha detto che è addirittura più bravo di lui: "Parker è migliore di me. È più giovane e ha i capelli".

Gli allenatori della nuova generazione sono bravi

Il tecnico catalano spesso ha dichiarato di avere una predilezione degli allenatori delle squadre di medio – basso cabotaggio, recentemente ha fatto i complimenti anche a Big Sam Allardyce. Li apprezza gli allenatori delle ‘piccole' perché questi tecnici non cambiano il proprio stile di gioco pure se i risultati non sono eccezionali. Tra gli allenatori della nuova generazione c'è anche Scott Parker, tecnico del Fulham che dopo aver conquistato la promozione in Premier League era partito malissimo, sembrava sul punto di essere esonerato, e invece ora è in piena lotta per la salvezza, è a un passo dal Brighton e dal Newcastle, ha ottenuto ottimi risultati (incluso il successo sul Liverpool).

Fulham-Manchester City

E alla vigilia di Fulham-Manchester City Guardiola ha avuto delle parole meravigliose per Parker, che ha avuto un ottimo passato da calciatore (ha vestito la maglia del Tottenham e anche della nazionale inglese).