Guardiola dopo la 4ª sconfitta consecutiva corre a cercare un avversario: va a dargli una lezione Al termine di Brighton-Manchester City Guardiola non è tornato subito negli spogliatoi ma è andato direttamente dal difensore olandese van Hecke, i due hanno avuto una vivace discussione.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester City è in grande difficoltà, forse a causa dell'assenza di Rodri, il perno della squadra. Guardiola ha perso quattro partite consecutive, non gli era mai capitato, quelle subite sul suolo inglese tutte con lo stesso punteggio (2-1), tutte fuori casa. Al termine della sfida con il Brighton il tecnico catalano ha avuto una vivace discussione con il difensore del Seagulls van Hecke, le parole sono sembrate forti, anche se entrambi hanno smorzato le polemiche dopo la partita.

Quattro sconfitte di fila per il Manchester City, a Guardiola non era mai successo

Il City sotto Guardiola ha sempre un momento di impasse durante la stagione, generalmente accade in autunno, è successo pure quest'anno, ma una situazione del genere in tanti anni di carriera il tecnico, vincitore tre volte della Champions League, non l'aveva mai vissuta: quattro sconfitte di fila. Ko in Carabao Cup con il Tottenham, poi clamoroso scivolone con il Bournemouth prima di perdere 4-1 in casa dello Sporting Lisbona e per 2-1 con il Brighton, che in pochi minuti è riuscito a ribaltare il risultato ed è riuscito a difenderlo nonostante gli attacchi del City, che non si è dato per vinto ma che non ha trovato il gol dell'agognato pareggio.

La discussione tra Guardiola e van Hecke a fine partita

Quando la partita con il Brighton è terminata, Guardiola non si è fiondato negli spogliatoi, ma dopo aver dato la mano all'allenatore tedesco Hurzeler (classe 1993!) ha cercato un calciatore del Brighton, esattamente Jan Paul van Hecke, difensore centrale olandese di 24 anni. La chiacchierata è intensa, in quella trentina di secondi si vede Guardiola abbracciare il difensore che aveva braccato Haaland, ma al tempo stesso ammonirlo per qualcosa che aveva fatto che non gli era piaciuto.

La versione di van Hecke sulle chiacchiere con l'allenatore

Entrambi hanno smorzato i toni dopo parlando con la stampa. Jan Paul van Hecke che proprio nel finale ha avuto un duello rusticano con Haaland: "Mi ha solo chiesto cosa fosse successo in area con Haaland e gliel'ho spiegato. È un grande allenatore. Vedete come ha giocato la sua squadra alla fine della scorsa stagione, abbiamo perso 4-0 e mi sono sentito come se per tutta la partita fossi stato in un rondò. Ho solo un grande rispetto per lui".

Pep Guardiola rimprovera il difensore del Brighton

Guardiola non è stato severo come a bordo campo, ma è stato comunque tagliente dicendo: "Stava marcando bene Haaland e gli ho detto: ‘quando Erling ti affronta, resta in piedi, non buttarti sull'erba'". Una stilettata, anche se a guardare le immagini sembrava qualcosa di più. Perché Pep raggiunge il giocatore e cammina al suo fianco sul terreno di gioco e lo rimbrobotta, probabilmente proprio per quello duello con Haaland.

In Inghilterra vedendo le immagini e ricostruendo il dialogo con un esperto di lettura del labiale si vanno grosso modo a confermare le parole dette dall'allenatore al termine dell'incontro, quando Guardiola ha rimproverato van Hecke.