Manchester City e Borussia Moenchengladbach si affronteranno a Budapest nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si gioca in Ungheria a causa delle restrizioni dovute dal Covid. La doppia sfida sembra decisa. Perché all'andata il City (che ufficialmente giocava fuori casa) si è imposto per 2-0. Alla vigilia i due allenatori si sono scambiati tanti complimenti. Marco Rose ha elogiato Guardiola per quello che fa anche fuori dal campo e ha detto che volentieri berrebbe un bicchiere di vino con lui, la risposta del tecnico catalano è stata pronta e simpatica.

La proposta di Rose a Guardiola

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico tedesco, che nella prossima stagione guiderà il Borussia Dortmund, ha avuto parole di grande elogio nei confronti di Guardiola. Parole sincere dette a proposito delle attività extra calcistiche di Pep: "Il maglione che indossa è di una ONG che si prende cura dei rifugiati. Questo dimostra quanto Guardiola sia avanti anche fuori dal contesto calcistico". Poi ha scherzato Rose e ha lanciato una proposta: "Non so se dopo la partita ci berremo un vino insieme. Non siamo a Manchester, quindi… Se fossimo stati lì, ci saremmo fatti una bevuta, ma a Budapest la vedo più dura. Certo, se Pep dovesse avere una bottiglia con sé allora".

Il vino non posso portarlo a Budapest

Quando Guardiola è andato in conferenza stampa gli sono state riportate le parole di Rose e sull'invito a bere un bicchiere di vino insieme ha detto: "Ho qui una bottiglia di vino e l'ho detto a lui dopo la gara di Budapest. Aspettavamo di giocare il ritorno qui in Inghilterra, perciò ho il vino rosso qui da bere insieme. Ma per le restrizioni credo che non sarà possibile viaggiare con una bottiglia di vino. Forse domani ne potremo comprare una a Budapest e berla lì insieme dopo la partita". Chissà se a Budapest, alla Ferenc Puskas Arena, si faranno recapitare una bottiglia di rosso Guardiola e Rose che da uomini di sport potranno fare un brindisi.