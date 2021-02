Pep Guardiola è stato un grande calciatore, è un allenatore vincente e rivoluzionario, perché ha concepito un nuovo modo di fare calcio (e ha saputo rinnovarsi), ma è anche o meglio soprattutto un uomo che guarda, e tanto, a quello che succede al di fuori del suo mondo, al di fuori del rettangolo verde. Impegnato da anni in tante cause sociali, spesso ha lanciato dei messaggi importanti, prima o dopo le partite, e lo ha fatto anche in occasione della partita con l'Arsenal, guidato dal suo ex vice Arteta, indossando una felpa di Open Arms. Non è la prima volta che Guardiola indossa la felpa della ONG catalana che da tempo si dedica al salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Open Arms ha ufficialmente ringraziato il tecnico con un tweet. L'allenatore, che in passato ha effettuato un'altra cospicua donazione, ora rischia di essere multato dalla Premier League per aver indossato quella felpa.

Voglio fare tutto il possibile per garantire il lavoro di Open Arms

Guardiola in passato verso 130.000 sterline per le riparazioni della nave ‘Proactiva' di Open Arms, con l'intento di velocizzare tutto e di riportare l'imbarcazione in mare il più presto possibile. Open Arms da anni pattuglia il Mediterraneo cerca di aiutare i migranti che solcano il mare, e il tecnico non ha mai nascosto il suo sostegno a questa organizzazione:

Il lavoro svolto da Open Arms è straordinario nell'aiutare a proteggere alcune delle persone più vulnerabili della società. Così tanti di coloro che cercano rifugio dalla guerra, dalla povertà e dalla persecuzione continuano a trovarsi in situazioni inimmaginabilmente difficili. Open Arms ha costruito una struttura per proteggere questi sfollati, sia nella fase di emergenza quando sono in mare, ma anche per educarli e supportarli a terra. Voglio fare tutto il possibile per garantire che il prezioso lavoro continui.

Guardiola rischia la multa per la felpa di Open Arms

L'allenatore del Manchester City (che ha vinto le ultime 19 partite giocate, record assoluto per le squadre inglesi) ora però potrebbe essere sanzionato per aver messo quella felpa. Quel gesto di solidarietà può infatti produrre in automatico una sanzione. Il regolamento della Uefa e delle federazioni europee vietano l'esposizione di simboli o messaggi di qualunque tipo. Già in passato Guardiola pagò una multa di oltre 22.000 euro per aver indossato un nastro giallo con cui mostrava la sua solidarietà ai politici indipendentisti imprigionati.