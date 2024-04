video suggerito

L'orologio di Guardiola è per pochissimi: costa più di un milione, ne esistono solo 50 al mondo Pep Guardiola ha indossato un prezioso orologio durante Real Madrid-Manchester City di Champions. Un oggetto di assoluto valore che vale più di un milione di euro: ne esistono solo 50 al mondo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pep Guardiola indossava un orologio da 1,3 milioni di euro durante l'andata dei quarti di finale di Champions League tra il suo Manchester City e il Real Madrid. Oltre allo spettacolo offerto in campo dopo il 3-3 finale della partita, a spiccare è stato soprattutto il prezioso oggetto comparso sul polso dell'allenatore dei Citizens. Come riferisce Marca, si tratta di un Richard Mille 27-01. Un pezzo rarissimo ed esclusivo, poiché si tratta di un'edizione speciale che il marchio ha progettato per onorare Rafael Nadal. Di questa serie ne sono stati prodotti 50 in tutto il mondo.

Il prezzo pari a 1,3 milioni di euro chiaramente non è da considerarsi accessibile a tutta la clientela, ma solo a una cerchia più ristretta. Il dettaglio dell'orologio indossato da Guardiola si è notato soprattutto quando le telecamere inquadravano l'allenatore del City mentre dava consigli ai suoi giocatori davanti alla panchina. Posto chiaramente sul polso sinistro, Pep l'ha indossato con disinvoltura sfruttando tutti i comfort di quel prezioso oggetto. Oltre al suo design spettacolare, il gioiello dell'allenatore catalano è anche l'orologio meccanico più leggero al mondo.

L'orologio di Guardiola in bella mostra contro il Real Madrid.

Una caratteristica questa messa al centro degli obiettivi dell'azienda, fondata dal francese Richard Mille nel 2001. Il peso dell'orologio indossato da Guardiola al Santiago Bernabeu è di solo 18,83 grammi. Un peso che già comprende il cinturino e che rende ancor più chiaro il concetto di leggerezza assoluta per i polsi più esclusivi. Materiali come titanio di grado cinque, alluminio e litio arricchiscono ulteriormente questo Richard Mille 27-01.

Il prezzo dell'orologio di Guardiola si è moltiplicato negli anni

Le caratteristiche dell'orologio indossato da Guardiola contro il Real Madrid sono di assoluto valore. Basti pensare che l'orologio inizialmente era stato messo in vendita a 800.000 euro, ma col tempo si è rivalutato fino a raddoppiare praticamente il suo valore. Il fatto che professionisti dello sport come Rafael Nadal e Pep Guardiola lo indossino al polso rende questo pezzo, capolavoro dell'orologeria d'avanguardia, ancora più esclusivo.