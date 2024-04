Guardiola imbarazza la giornalista in diretta: “Vomita”, “Eh?”, “Vomita”, “Oh, chiedo scusa”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Al termine di una partita spettacolare, il Manchester City se ne torna in Inghilterra con un 3-3 contro il Real Madrid che lascia tutto aperto per la qualificazione alle semifinali di Champions League. A Foden e compagni resta un po' di amaro in bocca per il pareggio incassato a una decina di minuti dalla fine quando forse già pregustavano il successo, ma è anche vero che fino alla metà del secondo tempo gli Sky Blues erano sotto. Senza contare che il match del Bernabeu era nato sotto pessimi auspici a causa del forfait imprevisto di Kevin De Bruyne, alle prese con problemi che erano stati spiegati da Pep Guardiola in un'intervista prepartita, a dire il vero in una maniera fin troppo cruda per la giornalista di fronte a lui, che non aveva capito bene cosa avesse voluto dire il tecnico catalano.

De Bruyne era ovviamente un titolarissimo della vigilia, per questo la sua assenza nell'undici titolare – spedito in panchina da Guardiola – era stata accolta con molta sorpresa. Poi si era diffusa la voce di problemi di stomaco per il 32enne campione belga, finché non ci ha pensato lo stesso allenatore del City a spiegare cosa fosse accaduto di preciso al trequartista. "De Bruyne in panchina, qual è l'idea dietro questa decisione?", gli ha chiesto l'inviata, al che l'ineffabile Pep ha detto una sola parola e si è bloccato fissando la sua interlocutrice: "Vomita".

Sono seguiti istanti di silenzio e grande imbarazzo, visto che evidentemente la giornalista non aveva capito cosa intendesse dire Guardiola. Alla sua ulteriore richiesta di chiarimento, il tecnico ha ribadito: "Vomita, non si sente bene". "Oh, non sta bene, chiedo scusa", ha replicato a quel punto la giornalista, lasciando a Pep il microfono per spiegare meglio la vicenda che aveva portato a schierare Kovacic nel centrocampo del City al posto di De Bruyne.

"Se può giocare stasera? Non lo so, abbiamo fatto una riunione e lui era pronto, quando arriviamo nello spogliatoio comincia a vomitare e dice che non è pronto", ha concluso amaramente Guardiola, che poi non ha comunque utilizzato De Bruyne in partita, lasciandolo in panchina fino al fischio finale. In effetti il tecnico del City ha fatto un solo cambio ed a fine partita, inserendo all'87' Julian Alvarez per Foden.