Bagnaia parla ad Alex Marquez col cuore in mano: “Gli chiedo scusa, ero troppo arrabbiato” Pecco Bagnaia si scusa con Alex Marquez dopo le parole pronunciate a caldo a seguito dell’incidente ad Aragon. Il pilota della Ducati spiega: “In quella situazione ero molto arrabbiato e triste”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Pecco Bagnaia e Alex Márquez sono stati protagonisti di un incidente spaventoso accaduto GP di MotoGP ad Aragon. Entrambi sono finiti nella ghiaia con il campione del mondo in carica che per un frangente si è ritrovato sotto la moto dello spagnolo trascinato fuori dalla pista. Un'immagine impressionante e preoccupante ma fortunatamente nessuno dei due piloti ha subito conseguenze dopo quell'impatto. La dinamica dell'incidente è stata piuttosto strana e fin da subito sia Bagnaia che Alex Marquez hanno avuto una visione differente su quanto accaduto.

A fine gara, visibilmente arrabbiato, Pecco Bagnaia aveva detto che "era abbastanza chiaro quello che era successo", rendendo il clima ancora più teso. L'italiano ha però parlato nuovamente con DAZN e con Sky prima del GP d'Italia, che si corre a Misano, per chiarire la situazione, e scusarsi per le sue parole detto a caldo: "Voglio scusarmi con Alex perché in quella situazione ero molto arrabbiato e triste per ciò che era successo". Il ducatista spiega "Sono state dette parole forti".

L'immagine di Bagnaia sotto la moto di Alex Marquez.

Le parole di Bagnaia che si scusa con Alex Marquez

Bagnaia prova a spiegarsi anche per cercare di chiudere qui il discorso e guardare oltre: "Non avrei mai voluto dire che mi fosse venuto addosso intenzionalmente, solo che la sua difesa era piuttosto dura, come è normale quando si lotta per il terzo posto". Pecco resta della sua opinione però: "Non cambio la mia idea su quello che è successo, che si poteva evitare togliendo il gas, ma è quello che è successo – ha ribadito ancora il campione del mondo in carica -. Volevo scusarmi con Alex per le parole e basta, voltiamo pagina".

Le condizioni di Bagnaia in vista del GP di Misano

Pecco è dunque concentrato sul GP di Misano, in casa, nonostante qualche dolore di troppo: "Su tutta la parte sinistra del corpo". Ma vuole riscattarsi quanto prima e cancellare lo zero nella casella dei punti visto lo scorso weekend. "Siamo a Misano, il mio circuito di casa. Non mi sento tanto bene in questo momento, ma ho ancora due giorni per arrivare alla gara per capire la situazione – ha spiegato ancora -. Ho abbastanza male un po' ovunque ma principalmente a spalla, collo e schiena nella parte sinistra. Però stringiamo i denti".