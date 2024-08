video suggerito

Etcheverry vomita in campo agli US Open, poi si riprende e vince: non è la prima volta Curioso episodio agli US Open 2024 con protagonista il tennista Etcheverry che si è messo improvvisamente a vomitare in campo durante il match con Cerundolo poi vinto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Tomas Etcheverry ha dovuto soffrire e non poco nella maratona tennistica vinta agli US Open 2024 contro il connazionale Francisco Cerundolo. Durante le oltre quattro ore di gioco non sono infatti mancati momenti di grande difficoltà per il 33enne argentino, che ha sofferto anche per un malore nel corso del quinto e decisivo set. Non è riuscito a trattenersi Etcheverry che ha vomitato in campo, per una scena che si è vista anche altre volte e alimenta un po' di preoccupazione.

Più di quattro ore di partita dunque per avere la meglio del più giovane connazionale e accedere così al terzo turno dello Slam newyorkese dove ora si troverà di fronte il numero quattro del seeding Alexander Zverev. Etcheverry ha tenuto duro, imponendosi 6-3 al quinto set dopo aver perso nettamente quello precedente con un 6-1 che aveva permesso a Cerundolo di riportare in parità il risultato e allungare l'incontro. Nel corso del sesto game del quinto e decisivo set però, oltre alla fatica per la partita tirata, il numero 33 della classifica ATP ha accusato anche problemi di altra natura. Mentre si apprestava a rispondere al servizio dell'avversario infatti ha iniziato improvvisamente a vomitare.

Un qualcosa che lo ha colto alla sprovvista tanto che nemmeno lui sembrava essersi accorto di ciò che stava per succedere. Etcheverry ha quindi sofferto e non poco per diversi secondi sotto gli occhi dei presenti, mentre l'avversario ha atteso che si riprendesse. Una volta ristabilitosi, gli addetti ai lavori hanno provveduto a sistemare il campo pulendo il terreno di gioco, per permettere la ripresa del match. E così è stato, senza conseguenze particolari per Etcheverry che è tornato a giocare normalmente dopo essersi probabilmente liberato senza risentire apparentemente di quanto accaduto, tanto da riuscire poi a portare a casa il set e la qualificazione al turno successivo.

Non è la prima volta che Etcheverry vomita in campo, visto che era già successo diverse volte in passato (l'ultima ad aprile durante il match contro Nakashima a Barcellona), sollevando anche la perplessità degli addetti ai lavori sulle sue condizioni. Difficile dire quale sia il motivo di questo ripetuto vomitare: potrebbe essere legato allo stress, all'eccessiva tensione o ad un'alimentazione sbagliata. A giudicare da come è finita la partita contro Cerundolo però non sembra che i problemi di Etcheverry siano particolarmente gravi.