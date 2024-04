Etcheverry non ce la fa più e vomita in campo a Barcellona: non è la prima volta, ha un problema

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Tomas Etcheverry ha dovuto soffrire e non poco nella battaglia tennistica vinta a Barcellona contro Brandon Nakashima. Momenti di grande difficoltà per il tennista argentino, che ha sofferto anche per un malore in avvio di terzo set. Non è riuscito a trattenersi Etcheverry che ha vomitato in campo, per una scena che si è vista anche altre volte e alimenta un po' di preoccupazione.

Più di tre ore di partita dunque per avere la meglio del giustiziere di Rublev e accedere nei quarti di finale del torneo ATP di Barcellona. Etcheverry ha tenuto duro, rimontando dopo aver perso il primo set, e aggiudicandosi gli altri due. In avvio del terzo, oltre alla fatica per la partita tirata, Tomas ha accusato anche problemi di altra natura. Avvicinatosi ai tabelloni a fondo campo, l'argentino ha iniziato a vomitare appoggiandosi ai teloni.

Piegato in due, il numero 30 del mondo, ha sofferto e non poco per diversi secondi sotto gli occhi dei presenti. Una volta rialzatosi, gli addetti ai lavori hanno provveduto a sistemare il campo rimuovendo tutto. Una procedura inevitabile per permettere la ripresa del gioco in totale normalità. E così è stato, senza conseguenze particolari per Etcheverry che è tornato a giocare normalmente dopo essersi probabilmente liberato senza risentire apparentemente di quanto accaduto.

Non è la prima volta che Etcheverry vomita in campo, visto che era già successo in questo mese. In passato poi la situazione si era riproposta, sollevando anche la perplessità degli addetti ai lavori sulle sue condizioni. Difficile dire il motivo di questo ripetuto vomitare: potrebbe essere legato allo stress, o ad un'alimentazione sbagliata come per esempio accadde a Sinner nel famoso match contro Dimitrov, in cui si liberò in un bidone d'immondizia. A giudicare da come è finita la partita di Etcheverry, con il suo trionfo, non sembra che i problemi siano particolarmente gravi.