#Griezmannnotequeremos: i tifosi dell’Atletico Madrid non lo vogliono, un club italiano sul francese Antoine Griezmann potrebbe essere uno degli uomini mercato della sessione estiva 2021 ed è in uscita dal Barcellona: nelle scorse ore è stato accostato anche al suo ex club, l’Atlético de Madrid, ma in merito a questa ipotesi si sono già fatti sentire i tifosi dei colchoneros sui social lanciando l’hashtag #GriezmannNoTeQueremos. Sulle tracce del francese c’è anche un club italiano.

A cura di Vito Lamorte

Antoine Griezmann potrebbe essere uno degli uomini mercato della sessione estiva 2021. Il Barcellona ha urgente bisogno di far quadrare conti e stipendi e potrebbe presto privarsi dell'attaccante francese per facilitare il rinnovo di Lionel Messi. Le Petit Diable è un calciatore che piace a tanti club ma, tra cui Manchester City, Juventus e Chelsea; ma ha un ingaggio molto alto e servirà una trattativa impegnativa per cercare di prenderlo. L'attaccante della nazionale campione del mondo era arrivato al Camp Nou per cercare di vincere la Champions League ma i problemi societari della società catalana non hanno aiutato questo suo desiderio. Griezmann è stato accostato anche al suo ex club, l'Atlético de Madrid, ma in merito a questa ipotesi si sono già fatti sentire sui social i tifosi del club campione di Spagna in carica. Nonostante le indiscutibili qualità del calciatore, i tifosi dell'Atléti hanno fatto primeggiare l'hashtag #GriezmannNoTeQueremos, che è è finito in Trending Topic su Twitter in Spagna per buona parte della giornata. I supporter rojiblancos hanno espresso il loro dissenso in merito al suo ritorno e hanno ricordato come è stata la sua partenza e cosa ha significato per i tifosi dei colchoneros.

L'attaccante francese, quando si discuteva della sua permanenza a Madrid, ha registrato un video in cui aveva confermato che sarebbe rimasto all'Atlético e si è rifiutato di andare al Barcellona ma un anno dopo ha annunciato che avrebbe lasciato il club rojiblanco per unirsi al club catalano. I supporter dell'Atletico non gli hanno mai perdonato questo suo dietrofront e la reazione è stata piuttosto accesa sui social.

Sulla punta del Barcellona, secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, ci sarebbe anche la Juventus, che sarebbe prontissima a tentare l'affondo sul francese in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Tutto il mercato in fase offensiva della Vecchia Signora è basato sulla permanenza o sull'addio di CR7 e nelle prossime settimane si avranno più certezze in merito alla situazione del portoghese. Intanto il club bianconero si guarda intorno e resta alla finestra per Grizou.