Griezmann provoca il Barcellona con una foto: “Troppo?”. È una vendetta che aspettava da un anno

Antoine Griezmann si vendica del Barcellona a un anno da una foto che il club catalano aveva usato per prenderlo in giro. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha risposto allo stesso modo sui social: “Questa foto è troppo dura?”.

Barcellona-Atletico Madrid è stata una partita a dir poco spettacolare terminata col punteggio di 3-0 in favore dei blaugrana. Un risultato che però non è bastato per ribaltare il 4-0 rifilato dai Colchoneros a Yamal e compagni e che è bastato per vedere l'Atletico in finale di Copa del Rey. Un'autentica battaglia che ha visto chiaramente protagonista anche Antoine Griezmann, grande ex, che al termine della partita si è preso la sua rivincita.

A marzo del 2025, dopo la vittoria in campionato per 4-2 del Barcellona al Metropolitano, l'account social dei catalani pubblicò una foto con tutta la squadra che si abbracciava con Griezmann deluso sullo sfondo scrivendo: "Questa foto è troppo dura?". Ebbene, dopo questo successo, lo stesso Griezmann sul suo account Instagram si è preso la sua vendetta pubblicando una foto simile con la stessa frase. Nell'immagine si vedono due giocatore del Barcellona a terra delusi mentre lui è in piedi in festa con un gran sorriso sul volto.

Il tutto accompagnato da tre emoji di facce che si coprono la bocca. Griezmann l'aveva in serbo… e se l'è lasciata sfuggire. Le reazioni dei tifosi sono state furenti ma a difendere il giocatore ci hanno pensato proprio i tifosi dell'Atletico sottolineando come dal nulla e senza rispetto il Barcellona si fosse preso gioco di lui solo un anno fa. Finita qui? Neanche per sogno. Atlético e Barcellona si affronteranno tra un mese, nel weekend del 4 e 5 aprile, in Liga. E sono da aspettarci anche qui altri colpi di questo genere.

Ma la sfida tra le due squadre potrebbe continuare anche oltre la Spagna. Infatti se entrambe le squadre superassero i rispettivi turni di Champions League contro Tottenham e Newcastle, si incontrerebbero di nuovo nei quarti di finale, con l'andata al Camp Nou il 7 o l'8 aprile e il ritorno al Metropolitano il 14 o il 15 dello stesso mese. Tra un mese, invece, ci sarà l'altro Atlético-Barcellona di campionato. In poche parole ci sarà almeno un'altra partita Atletico-Barcellona e potrebbero essercene tre nel prossimo mese e mezzo. Griezmann e i catalani potrebbero prendersi l'ennesima rivincita.