Griezmann non dimentica il Barça: l’anello NBA in omaggio all’unico titolo vinto con Koeman Antoine Griezmann ha pubblicato su Instagram uno stories in cui mostra soddisfatto il suo ultimo regalo. L’attaccante francese si è voluto far realizzare un anello in pieno stile NBA raffigurante il suo unico titolo vinto con il club catalano e anche il solo conquistato da Koeman sulla panchina blaugrana.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ronald Koeman sta vivendo un momento davvero difficile al Barcellona. Dopo il tumulto vissuto quest'estate dopo l'addio di Lionel Messi e i tanti, troppi, disguidi tecnici con squadra e società, l'allenatore olandese sembra essere ormai a un passo dall'esonero. La sconfitta pesante contro il Benfica nell'ultimo turno della fase a gironi e la casella dei punti in Champions League ferma a zero, il tecnico ora rischia grosso. A rendere meno amaro questo periodo, ci ha però pensato Antoine Griezmann. L'attaccante francese è stato uno dei protagonisti del Barcellona degli ultimi anni.

Il 31 agosto scorso, nell'ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato, il giocatore ha fatto ritorno all'Atlético Madrid con la formula del prestito con opzione per un'altra stagione. Ma non ha mai dimenticato il Barcellona. Su Instagram infatti, l'attaccante dei Colchoneros ha mostrato la sua ultima eccentricità: un anello NBA in omaggio al suo unico titolo vinto con il club catalano. Griezmann ha commemorato la Copa del Rey 2020/21 con un gioiello personale.

Antoine Griezmann è sempre stato innamorato dell'NBA e dell'intero mondo che circonda l'American Basketball League. Non è raro vederlo con la maglia della squadra, o tifare per questo o quel determinato giocatore. All'interno di una stories ha così mostrato come gli sia stato realizzato un anello da campione come quelli che portano i vincitori NBA (l'A NFL, IndyCar e molti altri sport americani). In questo caso però, Griezmann si è fatto per commemorare il primo (e unico) titolo vinto al Barcelona, la Copa del Rey 2020/21, conquistata agli ordini di Koeman battendo l'Athletic Bilbao. Quello rappresentato da Griezmann sull'anello NBA, è anche l'unico e solo successo di Koeman sulla panchina del Barcellona che ben presto potrebbe lasciare in seguito alle tante polemiche piovute nei suoi confronti.