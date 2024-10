Griezmann lascia Puma, andrà in campo con scarpette economiche: costano solo 80 euro

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Antoine Griezmann sta facendo parlare molto in queste ultime settimane per il suo addio alla Nazionale. "Le petit diable" non farà più parte della Francia concentrandosi solo sull'Atletico Madrid. E questa non è di certo l'unica cosa che sta cambiando. Nel corso dell'ultima partita giocata dai Colchoneros nel derby contro il Real Madrid, Griezmann ha mostrato delle scarpette da calcio totalmente nuove e inusuali rispetto a quelle indossate fino a poche settimane fa. Secondo indiscrezioni dalla Spagna il giocatore avrebbe abbandonato lo sponsor tecnico Puma.

Di fatto ai suoi piedi in questo momento ci sono delle scarpette totalmente nere. Griezmann ha infatti scelto i nuovi scarpini blackout Kipsta CLR di Decathlon, confermando implicitamente le voci secondo cui avrebbe aderito al marchio. Griezmann potrebbe diventare un ambasciatore di questo tipo di scarpa che notoriamente ha un costo basso sotto i 100 euro e comunemente usato dai tanti appassionati di sport e di calcio che praticano a livello amatoriale. Si tratta di un modello molto noto al pubblico abituale del punto vendita di abbigliamento e attrezzature sportive.

Le nuove scarpette total black di Griezmann firmate Dechatlon.

Secondo Foot Mercato la mossa di Griezmann non sarebbe totalmente causale. E infatti pare che Decathlon abbia firmato alcuni grandi accordi di recente, tra cui uno per il pallone della Ligue 1 e uno per l'Europa League e la Conference League a partire dalla prossima stagione. L'attaccante francese sarebbe la ciliegina sulla torta di questa nuova e rivoluzionaria campagna pubblicitaria e di rilancio del marchio da parte di Decathlon che si affida a un personaggio noto al calcio mondiale e che nel corso della sua carriera ha di certo vinto tanto, soprattutto in Nazionale.

Il nuovo piano di rilancio di Dechatlon con Griezmann in prima linea

Decathlon attualmente propone due serie di scarpe da calcio di alta gamma: la Viralto IV e la CLR Elite. Entrambe sono disponibili al prezzo accessibile di 80 euro. E così Antoine Griezmann, evidentemente attratto dal piano vendite del marchio cambiato radicalmente negli ultimi mesi avrebbe lasciato Puma che ero il suo sponsor tecnico e fornitore di scarpe addirittura dal 2010. Decathlon sembra intenzionato ad entrare sempre più nello sport d'élite e ci sta riuscendo. Con Griezmann, hanno sposato il nuovo progetto anche alcuni dei migliori giocatori di futsal, padel o anche di tennis, come Gael Monfils.