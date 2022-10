Greenwood è stato arrestato di nuovo: è accusato di aver violato i termini della sua cauzione Mason Greenwood è stato arrestato di nuovo questa mattina: il calciatore del Manchester United è accusato di aver violato i termini della sua cauzione.

A cura di Vito Lamorte

Mason Greenwood è stato arrestato con l'accusa di aver violato i termini della sua cauzione. L'attaccante di Manchester United era in libertà vigilata dopo essere stato fermato all'inizio del 2022 con l'accusa di stupro, aggressione e tentato omicidio; secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun, è stato arrestato con l'accusa di aver contattato la sua presunta vittima violando le condizioni della sua libertà vigilata ed è stato interrogato dalla polizia dopo che gli agenti sono piombati nella sua villa questa mattina.

La fidanzata del calciatore, Harriet Robson, aveva denunciato le violenze pubblicando una serie di stories sul proprio profilo Instagram e postando un video del suo volto insanguinato, di lividi su tutto il corpo, braccia e cosce; sostenendo di essere stata picchiata dall'attaccante dei Red Devils e della nazionale inglese.

Un portavoce del GMP ha dichiarato: “La polizia della Greater Manchester è a conoscenza di un’accusa riguardante un uomo di 21 anni che ha violato le sue condizioni di libertà su cauzione e sabato 15 ottobre 2022 è stato effettuato un arresto. Le indagini sono in corso in questo momento”.

Greenwood era stato rilasciato su cauzione il 2 febbraio scorso e avrebbe dovuto rispondere il 30 aprile, ma la decisione è stata respinta dopo un’udienza a giugno. Il calciatore inglese è sospeso dallo United ma riceve comunque il suo stipendio di 90mila euro a settimana in attesa dell’esito di qualsiasi procedimento penale. Il club aveva inizialmente commentato che "non perdonava la violenza di alcun tipo" ma alcuni tifoso hanno scoperto che il giocatore era ancora presente nella rosa sul sito ufficiale, dando vita a diversi dibattiti e speculazioni sul fatto che potesse essere reintegrato.

Mason Greenwood scaricato da sponsor e Manchester United dopo essere rimasto coinvolto nella brutta vicenda giudiziaria che lo vede accusato di sturo e violenza dalla sua fidanzata

I Red Devils hanno dovuto precisare la situazione del loro tesserato con una nota: "Non c'è stato alcun cambiamento sulla situazione di Mason. Abbiamo rimosso il suo profilo dall'app del club subito dopo che è stato messo fuori rosa a gennaio. Tuttavia, il suo profilo non è mai stato rimosso dal sito web in quanto rimane un giocatore del Manchester United, anche se attualmente non fa parte della rosa mentre si svolge il processo legale".

Mason Greenwood è stato scaricato dagli sponsor, con la Nike che ha rescisso il suo contratto, ed è stato anche rimosso da FIFA 22 oltre non essere stato inserito in Football Manager 2022. La situazione continua ad essere complessa per il giovane calciatore inglese e nelle prossime ore ci saranno sicuramente nuovi aggiornamenti sul suo caso.