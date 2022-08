Grave infortunio per Wijnaldum, frattura della tibia: la Roma lo perde a lungo Tegola per la Roma che perde per infortunio Wijnaldum. Il neoacquisto olandese ha rimediato un grave infortunio in allenamento, tempi di recupero da valutare.

Una brutta notizia rovina l'atmosfera in casa Roma alla vigilia della sfida interna contro la Cremonese valida per la seconda giornata di Serie A. Wijnaldum ha rimediato un grave infortunio in allenamento e sarà costretto ad uno stop che si preannuncia lungo. Tutto è stato confermato dal club capitolino, attraverso una nota ufficiale. Una mazzata per Mourinho che perde il neoacquisto per questa fase iniziale della stagione.

Le indiscrezioni della tarda serata, hanno trovato conferma nella nota ufficiale della Roma. Il club capitolino è intervenuto sui social per fare chiarezza sulle condizioni dell'ex PSG. Un pugno nello stomaco in un inizio di stagione contraddistinto dal grande entusiasmo. Dopo la vittoria della Conference League, una campagna acquisti da protagonisti, con l'innesto anche di un calciatore esperto e vincente come Wijnaldum dopo Dybala. Cosa si è fatto il mediano? Un colpo in allenamento gli è costato la frattura della tibia.

