Granada-Napoli è la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Si gioca oggi, 18 ottobre, ore 21, al Nuevo Estadio de Los Cármenes (ritorno previsto il 25 febbraio al ‘Maradona'). La gara verrà trasmessa in diretta TV e in esclusiva per abbonati sui canali di Sky ma per i tifosi azzurri c'è una buona notizia: il match figura nel palinsesto di TV8 e sarà possibile vederlo anche in chiaro e in forma del tutto gratuita.

Azzurri e andalusi si incontrano per la prima volta nella storia, tra le due squadre non risultano precedenti nemmeno in amichevole. I partenopei hanno superato la fase a gironi da primi in classifica nel Gruppo F, uno dei più difficili di questa edizione della Coppa. Spagnoli qualificati alla fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto nel Gruppo E, vinto dagli olandesi del Psv Eindhoven. Il cammino in Europa League del Granada era iniziato con la disputa dei 3 turni preliminari superati battendo Teuta, Lokomotiv Tiblisi e Malmö.

Granada-Napoli, dove vederla in TV

Dove è possibile vedere Granada-Napoli? La partita verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro su TV8, il canale del digitale terrestre di Sky. Gli abbonamenti del network satellitare potranno invece sintonizzarsi su Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 252) per godersi l'evento.

La diretta streaming di Granada-Napoli

Come sempre sarà possibile assistere alla partita di Europa League anche in diretta streaming. Sono due le opzioni al riguardo: la prima è collegarsi a Sky Go (se abbonati e dopo aver scaricato la app), la seconda è collegarsi a Now TV, il servizio di streaming a pagamento anche del singolo evento. Nell'uno e nell'altro caso, disponendo anche di una buona connessione a internet, sarà possibile utilizzare i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, tablet, smartphone).