Dove vedere in diretta tv e in chiaro le partite delle squadre italiane impegnate in Europa League? Anche per questa edizione 2020/2021 TV8 trasmette una partita a settimana, secondo gli accordi stipulati per i diritti televisivi sulla Coppa europea. Dalla fase a gironi a quella ad eliminazione diretta, su TV8 si trasmette in chiaro e senza alcun pagamento aggiuntivo, uno degli incontri principali delle italiane impegnate. Fin quando in corsa, saranno le squadre italiane a monopolizzare il palinsesto. Nel dettaglio, per i sedicesimi di finale – in programma da giovedì 18 febbraio con gare di andata e da giovedì 25 febbraio con quelle di ritorno – TV8 trasmetterà in chiaro un incontro che è stato già inserito nel palinsesto ufficiale della rete: Granada – Napoli, con fischio di inizio alle ore 21.00.

Dunque, sarà il Napoli di Rino Gattuso ad aprire il nuovo ciclo di dirette televisive trasmesse su TV8 che replica in tempo reale quanto avviene nella trasmissione dagli studi di Sky, con ampio pre e post partita e tutto ciò che riguarda l'incontro dei sedicesimi non solamente per ciò che avviene in campo. Finchè ci saranno le squadre italiane impegnate nella competizione, TV8 alternerà la scelta tra Milan, Napoli e Roma. Poi, in caso di eliminazione, la programmazione proseguirà comunque, come da accordi, fino alla finale.

Partite in chiaro Europa League dai sedicesimi alla finale

Una partita ogni giovedì, giorno deputato alle gare di Europa League, con fischio di inizio alle 21.00 trasmessa in chiaro e in cronaca integrale sul canale del digitale terrestre TV8. La prima in palinsesto è Granada-Napoli il prossimo 18 febbraio 2021, valida per la gara di andata dei sedicesimi di finale. Poi, di settimana in settimana verrà stipulato il calendario e la programmazione in base a cosa accadrà in campo, se le italiane si qualificheranno o se si dovrà puntare su altri big-match.