Gol annullato a David in Juve-Udinese: difensore sparito in TV, mistero svelato sul fuorigioco

Jonathan David ha segnato un gran gol in Juventus-Udinese di Coppa Italia, ma il VAR ha vanificato tutto segnalando una posizione di fuorigioco. Quando sono state mostrate le immagini che hanno portato all’annullamento della rete del canadese però sono sorti diversi dubbi: il centravanti era sì davanti a Bertola, posizionato a centro area, ma allargando la visuale, con altre immagini a tutto campo, sembrava comunque più indietro rispetto a un altro giocatore dei friulani che era fuori area e più decentrato. Tutto è stato spiegato nel dettaglio grazie alle immagini esclusive di Mediaset.

Jonathan David, prima di scagliare da posizione defilata il gran tiro insaccatosi sotto la traversa, era in posizione irregolare: questo il verdetto dell’arbitro Forneau su segnalazione dei suoi collaboratori al VAR. Le immagini televisive, con tanto di linee tracciate, non sembrano lasciare dubbi: il fuorigioco semiautomatico mostra l’ex Lille, seppur di pochissimo, in posizione irregolare rispetto a Bertola.

Palma inizialmente scomparso nell’immagine Var

Il mistero del giocatore scomparso nel fuorigioco di David

Tutto chiaro? Non proprio, perché altre immagini — e non quelle mostrate dal VAR — sembrano raccontare altro: quando lo schermo si allarga si può notare un calciatore che prima non era stato mostrato. Si tratta dello sfortunato Palma che, più in basso, sembrerebbe quasi tenere in gioco Jonathan David. Errore clamoroso della tecnologia, dunque? Non ha preso in considerazione questo calciatore nella valutazione del fuorigioco? Palma è quasi “scomparso” dalla moviola?

Leggi anche Szczesny svela il problema con la moglie prima di andare alla Juve dalla Roma: il mistero di Torino

Le immagini della Lega Serie A sul fuorigioco di David fugano ogni dubbio

La spiegazione arriva dall’ex arbitro Morganti nel post-partita di Mediaset, anche con l’ausilio di immagini fornite dalla Lega Serie A: "Se andiamo all’immagine che poi viene graficamente esposta, è scomparso Palma. Cioè, abbiamo come riferimento Bertola e l’area di rigore. Posso fidarmi del sistema e quindi dell’automatismo, ma quello che ci sarebbe piaciuto vedere è una grafica completa, perché se noi tutti abbiamo avuto il dubbio sulla risalita del difensore, mandare una grafica incompleta…".

Le immagini del fuorigioco di David fornite dalla Lega Serie A

Ed ecco che in studio viene mostrata la foto che è stata valutata dal VAR, che conferma la posizione irregolare di David e mostra anche che il centravanti era più avanti di Palma: "Utilizziamo le immagini dalla sala VAR di Lissone. La Lega ci ha fornito queste immagini. Da queste immagini, che sono totali, David continua ad essere in fuorigioco. Magari questa non è la linea vera e propria — in alto e in basso — però la rappresentazione grafica è la stessa che poi viene valutata a Lissone, e vediamo che anche Palma è fuori dalla linea, e quindi il giocatore David è in fuorigioco". Insomma nessuna valutazione errata, ma solo una scelta dell’immagine ambigua.