Rischia di scatenare un incidente diplomatico quello che ormai è stato ribattezzato come il "caso Cavani". Il centravanti del Manchester United è stato punito con 3 giornate di squalifica e una multa da 111mila euro per razzismo. Un provvedimento quello della Football Association che non è stato gradito però dall'AFU, ovvero l'associazione che tutela i calciatori uruguaiani. Dito puntato contro la decisione del massimo organo calcistico inglese di sanzionare il Matador per un post in cui ha usato la parola "negrito", considerata un "atto discriminatorio verso cultura e stile di vita del popolo uruguagio". Il comunicato della Federazione della Celeste è stato condiviso anche da Diego Godin, baluardo difensivo del Cagliari e vera e propria icona del calcio uruguaiano.

111mila euro di multa, 3 giornate di squalifica, e un percorso rieducativo, per una sensibilizzazione sul tema del razzismo. Così la Football Association ha stangato Edinson Cavani che sui social in occasione di una risposta ai complimenti ricevuti per la prova contro il Southampton ha usato la parola "negrito". Una condotta di matrice razzista secondo il massimo organo calcistico inglese a cui non sono bastate le scuse del calciatore che ha spiegato che quell'appellativo non aveva una connotazione discriminatoria, ma era solamente una forma affettuosa di ringraziamento. La pesantissima sanzione ha fatto il giro del mondo indignando l'Uruguay: dopo l'Accademia della Lingua che ha chiarito il senso dell'appellativo usato dal centravanti dei Red Devils, è arrivato anche il perentorio comunicato dell'AFU, ovvero l'Associazione dei calciatori uruguaiani.

In una nota ufficiale, divulgata anche sui social e condivisa da diversi calciatori tra cui anche il perno del Cagliari Diego Godin, si critica apertamente la decisione della FA nei confronti di Edinson Cavani. Secondo l'Asociacion de futbolistas del Uruguay, nelle parole di Cavani non ci sarebbe nulla di discriminatorio, al contrario invece proprio del provvedimento preso nei suoi confronti, considerato offensivo nei confronti della cultura e dello stile di vita del popolo uruguaiano. A tal proposito l'AFU chiede di annullare la sanzione: "Condanniamo la condotta della Football Association, è un atto discriminatorio verso cultura e stile di vita del popolo uruguagio. Cavani non ha commesso nulla che possa essere ritenuto razzista. Con questa decisione, la FA mostra totale ignoranza riguardo la visione multiculturale del mondo: la punizione inflitta a Edinson non colpisce solo lui ma anche tutti nostri valori, da sempre contrari al razzismo. Chiediamo alla Football Association di annullare urgentemente il provvedimento".