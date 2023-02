Gnonto show, gran gol dopo 55 secondi a Old Trafford: ma lo United rimonta il Leeds Una partita bellissima Manchester United-Leeds, aperta dopo 55 secondi da un gol meraviglioso di Wilfried Gnonto. L’attaccante dell’Italia ha realizzato un gol fantastico.

A cura di Alessio Morra

Wilfried Gnonto cresce di partita in partita e a Old Trafford nel match tra Manchester United e Leeds ha realizzato un gol bellissimo. Una rete anche molto pesante, perché il Leeds lotta per non retrocedere ed ha appena esonerato l'allenatore, March.

Il sogno di ogni attaccante che gioca in Premier League è quello di fare gol in uno stadio importante e soprattutto Old Trafford, il teatro dei sogni. E ha vissuto un avvio da sogno di Manchester United-Leeds il calciatore della Nazionale che sta crescendo rapidamente. La Premier gli fa bene e il gol ai Red Devils è una perla. I padroni di casa sono privi di Casemiro squalificato e di Eriksen che tornerà tra un paio di mesi, ma nonostante ciò sono favoriti contro una squadra che è nei bassifondi ed è reduce dal ko con il Forest.

Pronti, via e segna il Leeds. Aggressione feroce a metà campo, il pallone finisce a Gnonto, posto sul lato sinistro del campo. L'azzurro cerca e trova Bamford, il centravanti della squadra che spalle alla porta gli ritorna il pallone. Gnonto è rapido, veloce, fa il movimento giusto, un passo, due, il pallone scorre sul destro, dal limite dell'area di rigore scaglia la conclusione. Il tiro è perfetto, potente e soprattutto preciso. De Gea si tuffa, ma non ci arriva, è gol. Seconda rete per l'italiano in Premier League, che nell'era moderna è il secondo giocatore più veloce a segnare in casa del Manchester.

Il secondo tempo è spettacolare ed inizia malissimo per il Manchester United, che non solo incassa un altro gol ma lo subisce da un proprio difensore, e cioè Varane. I Red Devils giocano più e più palloni e al 62′ con il caldissimo Rashford dimezzano lo svantaggio. Poi arriva il 2-2 di Jadon Sancho. Il Leeds difende almeno il punto, che è utilissimo per muovere la classifica. Per il Manchester United è più di un mezzo passo falso, ma il pari con il Leeds è anche la conferma che senza Casemiro ed Eriksen è durissima per la squadra di ten Hag poter competere per le primissime posizioni.