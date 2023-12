Gnonto è diventato un riserva al Leeds, gioca solo pochi minuti: in panchina da nove partite Gnonto da settimane è rilegato alla panchina, l’allenatore del Leeds gli concede solo pochi minuti in campo a partita: lo strappo con il club è totale.

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il caso Wilfred Gnonto continua ad avere strascichi pesanti anche a distanza di mesi. Nella scorsa stagione il Leeds è retrocesso in Championship e non aveva assecondato le richieste dell'attaccante che voleva essere ceduto: da quel momento è cominciata una battaglia silenziosa, con il giovane azzurro rilegato al ruolo di riserva.

Pur essendo uno dei giocatori più talentuosi della rosa Gnonto non gioca come titolare da 15 partite e nelle ultime uscite l'allenatore gli ha concesso l'ingresso in campo soltanto nei minuti finali. Una situazione surreale alla quale non si trova una soluzione: i rapporti fra il giocatore e il Leeds si erano rotti in estate e ancora oggi la ferita non è stata ricucita.

A spezzare la sfilza di partite consecutive da panchinaro ci ha pensato la sfida contro lo Stoke City dello scorso 25 ottobre, l'ultima volta in cui l'ex Inter è partito titolare. Da quel momento in poi ha trovato pochissimo spazio per nove partite consecutive, diventando a tutti gli effetti una delle seconde linee.

Leggi anche Milan fuori dalla Champions se… cosa serve per gli ottavi e cosa succede a pari punti col Newcastle

Con il Plymouth ha giocato 12 minuti, con il Middlesbrough 8 e con il Leicester uno soltanto. Una comparsata breve e dolorosa per Gnonto che al momento del suo approdo in Premier League si aspettava di vivere una parabola completamente diversa, che non prevedeva ovviamente la retrocessione nella categoria inferiore.

Eppure il Leeds non è riuscito a mantenere il suo posto nel massimo campionato dove spera di ritornare subito, magari passando per l'ingresso secondario dei playoff. E pensare che quando è arrivato in Inghilterra di lui si parlava come uno dei nuovi talenti italiani, un rinforzo utile in prospettiva anche per l'Italia allora guidata da Roberto Mancini che gli aveva concesso la possibilità di esordire con la Nazionale maggiore.

Invece adesso, poco più di un anno dopo, la situazione è degenerata: Gnonto non gioca più, cerca sempre la cessione e il suo club non è pronto a ricucire il profondo strappo che si è venuto a creare.