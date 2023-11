Gli Europei 2024 fanno il pieno di Ct italiani, 4 su 5 già qualificati: all’appello ne manca uno I prossimi Europei 2024 saranno pieni di Ct italiani. Qualificati matematicamente già 4 su 5 tecnici delle rispettive Nazionali: ne manca solo uno all’appello.

A cura di Fabrizio Rinelli

Con il successo della Slovacchia 4-2 contro l'Islanda la Nazionale del Ct Francesco Calzona andrà agli Europei 2024. Una qualificazione che arriva solo qualche ora dopo quella acciuffata da Marco Rossi con la sua Ungheria al 97′ grazie al gol del definitivo 2-2. La lista dei Ct italiani pronti ad approdare a Euro 2024 in queste qualificazioni era di fatto lunga. Oltre agli stessi Calzona, Rossi e appunto Spalletti con l'Italia, c'erano anche Vincenzo Montella che guida la Turchia e Domenico Tedesco che è il Ct del Belgio. Tutti hanno già staccato il pass tranne uno.

Si tratta appunto di Luciano Spalletti a caccia del pass con la Nazionale azzurra che domani sarà impegnata a Roma, allo stadio Olimpico, contro la Macedonia del Nord. Un passaggio del turno obbligato per l'Italia che non può fallire questo appuntamento da campione in carica. Spasmodica l'attesa attorno alla squadra di Spalletti che in caso di vittoria farebbe 5 su 5 di Ct italiani agli Europei 2024. Sorpresa assoluta, in tal senso, è stata la Slovacchia di Calzona che alla prima esperienza da Commissario Tecnico ha portato la sua Nazionale agli Europei per la terza volta nella sua storia.

Ancora più importante è stato il successo di Marco Rossi con l'Ungheria. Dal 2018 alla guida degli ungheresi, il Ct italiano ha conquistato la seconda qualificazione consecutiva agli Europei con l'Ungheria anche con un turno di anticipo grazie al pareggio proprio all'ultimo respiro contro la Bulgaria. Ancora più sorprendente Tedesco alla guida della nazionale belga per la prima volta in carriera dopo le dimissioni di Roberto Martinez a seguito della debacle del Mondiale in Qatar.

Chi invece aveva un po' la strada spianata era Vincenzo Montella. La Federazione turca l'ha scelto come Ct della Nazionale di Calhanoglu e compagni e lui ha ripagato immediatamente con splendide prestazioni e risultati ma con una classifica che già sorrideva ai turchi. Montella aveva accettato l'incarico solo lo scorso 21 settembre conquistando poi due vittorie in altrettante gare da esordiente sulla panchina biancorossa e conquistando la qualificazione a Euro 2024 con due turni di anticipo. Ora è il turno di Spalletti per fare 5 su 5 a Euro 2024.