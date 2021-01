"L'importante è che non si sia fatto male nessuno". Federico Marchetti l'ha presa piuttosto bene dopo l'incidente di ieri che ha visto la sua Ferrari distrutta. Il portiere l'aveva portata all'autolavaggio ma il benzinaio, nel tentativo di riportargliela, si è schiantato contro il guardrail. Le immagini dei danni causati al suo bolide 670 cavalli di potenza, e un prezzo di listino intorno ai 300 mila euro, hanno fatto subito scalpore. Ci si aspettava una reazione rabbiosa da parte del portiere del Genoa, che invece, almeno pubblicamente, non è arrivata.

L'ex Lazio avrà sicuramente avuto un momento di sconforto vedendo la sua auto ridotta in quelle condizioni, è normale. Ma non ha voluto drammatizzare, senza addossare colpe a nessuno. E così con un lungo post su Instagram ha scritto un messaggio riferendosi anche a chi aveva cercato di polemizzare: "Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita! #respect".

Marchetti aveva portato la Ferrari all'autolavaggio per poi recarsi agli allenamenti del Genoa. L'addetto al lavaggio, mentre stava riportando la macchina al centro d'allenamento dei rossoblù "PioXII – Signorini" per riconsegnarla al portiere, ha perso il controllo della stessa (evidentemente sorpreso dal motore V12 da 800 cavalli) sbattendo prima contro il guardrail al lato della carreggiata, per poi finire contro cinque auto parcheggiate a bordo strada terminando la sua corsa contro una rete di recinzione. Fortunatamente ne è uscito illeso.