Gli avversari di Messi lo salvano dall'espulsione dopo una lite con l'arbitro: è una furia Alla fine della partita Messi ha discusso violentemente con l'arbitro che lo ha ammonito e minacciato con un cartellino rosso: viene portato via dai giocatori avversari.

A cura di Ada Cotugno

L'ultima partita di Leo Messi rischiava di finire malissimo per la stella argentina che è arrivato a un passo dall'espulsione dopo una feroce lite con l'arbitro: dopo il triplice fischio è andato dal direttore di gara puntandogli il dito per un'irregolarità vista nei minuti finali e usando anche parole piuttosto pesanti nei suoi confronti. L'Inter Miami ha pareggiato per 3-3 contro i San Jose Earthquakes e la Pulce protestava per l'ultimo gol dei rivali che non doveva essere convalidato a causa di un fallo.

Ma i suoi modi sono stati piuttosto bruschi e la situazione è degenerata molto in fretta, tanto che l'arbitro lo ha ammonito per le proteste ma poi a gara finita lo ha minacciato con un cartellino rosso per il suo comportamento. I suoi compagni di squadra non hanno seguito la vicenda ma a evitagli l'espulsione sono stati addirittura gli avversari, con l'allenatore Bruce Arena che lo ha preso sotto braccio per allontanarlo.

Messi si infuria con l'arbitro

Non siamo abituati a questo tipo di scene e nell'ultima partita di MLS abbiamo visto un Messi inedito. Tutto è cominciato nei minuti finali della gara contro i San Jose Earthquakes: i californiani hanno commesso un fallo sulla Pulce nell'azione che ha portato al gol del 3-3, una dinamica irregolare secondo i giocatori dell'Inter Miami che chiedevano di annullare la rete e assegnargli un calcio di punizione. Così non è stato, perché l'arbitro ha convalidato il pareggio mettendo poi fine alla partita qualche secondo più tardi. Lì Messi si è infuriato e lo ha seguito, iniziando una protesta che gli ha portato l'ammonizione.

"Era fallo, sei un fifone" gli avrebbe gridato, buttando benzina su una discussione già infuocata. Dopo il giallo si è allontanato ma poi è tornato per continuare la lite: a quel punto l'arbitro lo ha minacciato addirittura con un'espulsione, ma a questo punto sono intervenuti i giocatori dei San Jose Earthquakes per portarlo via. L'allenatore avversario si è avvicinato a lui per tranquillizzarlo e accompagnarlo negli spogliatoi, evitandogli così il cartellino rosso.