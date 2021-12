Gli auguri non convenzionali di Ibrahimovic: “Buon Natale” con il dito medio Per il quarto anno consecutivo Zlatan Ibrahimovic ha fatto sui social network a modo suo gli auguri di Buon Natale ai suoi tifosi e ai suoi follower.

A cura di Alessio Morra

Sui social network nelle ultime ore anche tanti campioni dello sport stanno facendo gli auguri di Buon Natale ai tifosi o ai propri follower. C'è chi pubblica foto di famiglia, scatti con la dolce metà o con i figli o chi come Cristiano Ronaldo ha postato una foto con una truppa vera e propria, con l'ex Juve c'erano la compagna, i figli, la madre e tutti i parenti stretti. Come sempre unico Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto gli auguri a tutti in modo tutt'altro che convenzionale.

Arrivato il Natale, l'attaccante del Milan ha postato sui profili social un'immagine di un dito medio alzato con una fiammella, a mo di candela, a corredo la frase più semplice possibile: ‘Merry Chritzmaz', ma modificata perché ci sono due zeta al posto delle due esse, probabile il riferimento alla zeta di Zlatan.

Non è la prima volta che a livello social lo svedese fa gli auguri natalizi in questo modo, anzi questo è il quarto anno consecutivo che posta l'immagine di un dito medio per celebrare il Natale e con la doppia zeta nella parola Christmas. Un anno fa c'era un guanto bianco di Babbo Natale sullo sfondo rosso, due anni fa invece scelse un leone, mentre tre anni fa c'era uno gnomo con il dito alzato.

Ibra intanto si ricarica per il ritorno in campo, ha ancora qualche giorno di riposo prima di rientrare in gruppo. Il 6 gennaio il Milan sfiderà la Roma, in una partita importantissima per la zona Champions e per la lotta scudetto, i rossoneri sono a quattro punti dall'Inter e sognano il titolo che manca da undici anni, scudetto che è stato conquistato anche grazie a uno straordinario Ibrahimovic, che spera di vincere un altro campionato.