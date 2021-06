Allenamenti nelle ore più calde della giornata. Può sembrare una scelta folle ma dietro la decisione del ct della Spagna, Luis Enrique, c'è una ragione particolare: abituare la squadra all'umidità, alle alte temperature, temprarla ai disagi delle condizioni meteo perché a Siviglia – sede dei match degli Europei contro Svezia, Polonia e Slovacchia – il termometro segnerà almeno 32 gradi nei prossimi giorni. Ecco perché a Las Rozas, nel quartier generale della nazionale, i giocatori vanno in campo quando il sole è a picco: per la serie, proprio non puoi batterlo almeno rendilo amico.

‘Lucho' – è il nomignolo dell'ex Barça – prova anche così a tenere le redini della nazionale costretta dal Covid (per i casi di Busquets e Diego Llorente, negativo dopo gli ultimi due test) e dalle misure di contenimento a svolgere sessioni di lavoro separate e in differenti orari della giornata. Una tabella scaglionata così da evitare contatti in attesa che i tesserati siano vaccinati. Sono circa 41 i giocatori che l'allenatore ha selezionato a scopo precauzionale per il timore di focolai e avere un'alternativa pronta subito – entro i limiti del regolamento – da inserite nella lista dei 24 già presentata alla Uefa.

L'obiettivo è adattarci al caldo di Siviglia – ha ammesso il ct asturiano in conferenza stampa -. Fa caldo anche qui a Madrid e vogliamo sfruttare questa situazione per arrivare alle prossime partite nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo fatto quattro sessioni di allenamento: la prima al mattino con gli under 21 e i 6 senior, alle 11 del mattino e nel pomeriggio ne abbiamo svolte altre tre.

Il conto alla rovescia per il debutto europeo è iniziato e, dopo l'apprensione delle ultime ore, dai test diagnostici arrivano buone notizie: tutti i giocatori sono risultati negativi ai tamponi effettuati, compreso Diego Llorente il cui caso potrebbe essere di falso positivo.