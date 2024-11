Giuntoli esce allo scoperto sul mercato di gennaio della Juve: “Cerchiamo un ragazzo disponibile”

video suggerito

La Juventus sta valutando seriamente il mercato di gennaio. Inevitabile visto l'infortunio di Bremer fino a fine stagione. Un intervento andrà fatto, soprattutto in difesa. Parola di Cristiano Giuntoli, cfo della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento benefico a Milano. Il dirigente bianconero e uomo mercato del club non si è di certo nascosto a proposito della possibilità di prendere un giocatore, un difensore nello specifico. Non si è sbilanciato sul nome, nemmeno quando gli è stato chiesto di Skriniar.

"In questo momento ci stiamo guardando intorno, il mercato di gennaio è molto particolare – ha spiegato Giuntoli -. Stiamo valutando diverse situazioni, aspettiamo il momento giusto. Non abbiamo ancora affondato con nessuno in particolare". A questo punto poi Giuntoli traccia l'identikit di giocatore che sta cercando di individuare la Juventus nel mercato riparazione invernale: "Cerchiamo un ragazzo disponibile e pronto a mettersi in discussione per far parte di una squadra come la Juventus".

Giuntoli dunque esce allo scoperto svelando comunque che la Juventus qualcosa farà. Thiago Motta da inizio stagione oltre a Bremer ha praticamente avuto i nuovi acquisti sempre fuori per infortunio. Da Koopmeiners a Douglas Luiz passando per Nico Gonzalez su tutti. L'ex Napoli però guarda il bicchiere mezzo pieno anche vedendo oggi la classifica di Serie A che vede le prime sei squadre racchiuse in due punti: "È il bello di questo campionato, il fatto che ci siano tante squadre in testa fa crescere l'interesse – ha spiegato – Noi abbiamo bisogno di un pochino di tempo, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo ma grazie al mister e ai ragazzi siamo ancora lì".

Un elogio importante poi a Locatelli e Savona convocati in Nazionale così come per Yildiz la cui crescita è costante. Ma più di tutti è la squadra in generale che fa felice Giuntoli in questo momento: "Siamo molto contenti dell'operato del mister e di tutti i ragazzi – aggiunge ancora -. È stato cambiato molto e anche per questo non era facile ripartire con una squadra che è molto giovane. In questo momento dobbiamo solo continuare e ragionare di settimana in settimana".