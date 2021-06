Tra un rinnovo quasi fatto di Davide Calabria a 2 milioni a stagione ed il riscatto ormai definito di Fiyako Tomori dal Chelsea per 28 milioni, nel calciomercato del Milan l'annuncio dei Blues sull'estensione contrattuale di Olivier Giroud è stato un fulmine a ciel sereno.

Il club londinese ha comunicato di aver esercitato l'opzione di rinnovo per un altro anno dell'unione col 34enne attaccante della Nazionale francese, diritto esercitato peraltro due mesi fa, nello scorso aprile, il che cozza – e non di poco – con la trattativa che il giocatore stava portando avanti da giorni col Milan.

Possibile che Giroud e i suoi agenti non sapessero del rinnovo col Chelsea o che si comportassero come se non esistesse? Il Milan infatti era convinto di stare trattando un parametro zero, potendosi spingere fino ad offrire un biennale da 4 milioni netti a stagione. A fare luce sulla questione arrivano – poco dopo l'annuncio dei Blues – le parole degli agenti del bomber transalpino a ‘Calciomercato.com': "Il Chelsea ha esercitato un’opzione unilaterale ma con la promessa che in caso di offerte di un club estero sarebbe aperta a liberarlo".

C'è tuttavia da capire se questa "apertura a liberarlo" significhi concedergli il cartellino gratuito, oppure l'annuncio dl rinnovo sia un segnale preciso che un indennizzo la società che ha appena vinto la Champions ritiene di doverlo avere. Il che ovviamente cambierebbe le carte messe sul tavolo della trattativa col Milan.

Dal canto suo, Giroud ancora poche ore fa – in un'intervista a ‘RMC' dal ritiro della Nazionale francese – ha tutt'altro che chiuso all'approdo in rossonero: "Il Milan è un'opzione tra le altre, ma oggi non è il momento di di parlare del mio futuro". Oggi piuttosto è un bel rebus.