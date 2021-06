Sembrava essere in uno stato avanzatissimo la trattativa tra il Milan ed Olivier Giroud per firmare un biennale da 4 milioni a stagione, ed invece il Chelsea ha annunciato ufficialmente che il contratto dell'attaccante francese è stato rinnovato per un altro anno.

Una mossa sorprendente a dire poco del club londinese, che ha esercitato un'opzione per estendere il vincolo del nazionale francese fino al 30 giugno del 2022. Opzione esercitata addirittura due mesi fa dai Blues, come spiega la plenipotenziaria Marina Granovskaia nella nota del club: "Olivier è stato una parte cruciale di tanti grandi momenti per questo club, dal suo contributo alla vittoria della Coppa d'Inghilterra nel 2018 agli 11 gol realizzati lungo il percorso per vincere l'Europa League nel 2019. Ha continuato a segnare gol importanti e non dimenticheremo mai la sua prestazione contro l'Atletico Madrid sulla via per vincere la Champions League in questa stagione. Con così tanto da giocare ancora, c'era solo una decisione che potevamo prendere quando abbiamo esercitato l'opzione per rinnovare il suo contratto ad aprile".

Resta da capire quanto sia condivisa dal giocatore sostanza e tempistica dell'annuncio, visto che – a fronte di un'opzione unilaterale di rinnovo fatta valere ad aprile – sembra quantomeno strano che Giroud stesse trattando il suo approdo al Milan come se fosse libero da vincoli col Chelsea. Fatto sta che il 34enne bomber francese non dovrebbe approdare in rossonero, ma restare a Londra per un'altra stagione. Una situazione che peraltro può ancora cambiare, come spiegano gli agenti di Giroud a ‘Calciomercato.com': "Il Chelsea ha esercitato un’opzione unilaterale ma con la promessa che in caso di offerte di un club estero sarebbe aperta a liberarlo". Non sarebbe più tuttavia un parametro zero: il Milan dovrebbe trattare comunque col club di Abramovich.

È stata una giornata di annunci ufficiali in casa Chelsea: in mattinata i Blues avevano comunicato il meritato rinnovo fino al 2024 del tecnico Tuchel, mentre poco prima del comunicato su Giroud era toccato a Thiago Silva vedersi allungare il contratto per un altro anno. Nel caso del brasiliano, nessun dubbio: la volontà di restare assieme è reciproca.