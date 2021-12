‘Giro, giro tondo’ in faccia agli avversari: il risultato del bizzarro schema è sorprendente Schema davvero surreale in occasione di un match, con la squadra in attacco che ha fatto ricorso ad un vero e proprio “giro giro tondo”. Il risultato è stato sorprendente.

A cura di Marco Beltrami

Nel calcio come nella vita non si finisce mai di imparare e anche d'ingegnarsi per studiare nuove soluzioni per sorprendere gli avversari. Basti pensare ad esempio agli schemi studiati in occasione dei calci piazzati, dove spesso e volentieri si tenta l'effetto sorpresa per destabilizzare la difesa e non dare punti di riferimento. L'ultima conferma di questo è arrivato da un video che ha iniziato a circolare sui social, che mostra una squadra alle prese con uno schema assolutamente bizzarro, che a quanto pare però si è rivelato efficace.

Tutto è andato in scena in Giappone, in occasione di un torneo molto seguito nel Paese del Sol Levante ovvero l'All Japan High School Soccer Tournament. Si tratta di una competizione riservata alle squadre dei college di tutta la nazione, un'opportunità importante per tanti giovani calciatori che sognano di diventare professionisti. L'appuntamento iniziato il 28 dicembre con la bellezza di 48 squadre in gioco si chiuderà il 10 gennaio con la finale, che quest'anno come tutte le altre partite, sarà aperta anche agli spettatori.

Tra i primi match, molto emozionante è stato quello tra la formazione della Seiryo High School (Ishikawa) e la Takagawa Gakuen (Yamaguchi). Il confronto sin da subito si è rivelato emozionante, con la squadra del Gakuen che ha trovato un modo a dir poco particolare per portarsi in vantaggio dopo soli 8 minuti. La formazione biancazzurra ha avuto a disposizione un calcio piazzato sulla fascia destra al limite dell'area di rigore. Come sempre accade, i giocatori gialloverdi hanno iniziato a prendere posizione, per le marcature a centro area, ma hanno dovuto fare i conti con un fuori programma.

Cinque giocatori si sono posizionati in cerchio nei pressi della lunetta, tenendosi per mano e iniziando a girare come nel più classico dei "giro giro tondo". I difensori spiazzati da questa situazione si sono fermati nel tentativo di capire cosa sarebbe successo al momento della battuta. Quando la sfera è partita, i calciatori in cerchio hanno iniziato a correre in direzioni diverse disorientando i loro possibili marcatori. La tattica si è rivelata vincente visto che proprio uno dei "girotondisti" è riuscito a colpire il pallone in mischia sorprendendo anche il portiere del Seiryo incolpevole. E alla fine come ulteriore premio per il coraggio e l'innovazione per il Takagawa Gakuen è arrivata anche la vittoria per 4-2.