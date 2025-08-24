Giornalista non riconosce il calciatore che sta intervistando, imbarazzo in diretta: “È ridicolo”

Una giornata a dir poco surreale quella vissuta da Marco Friedl, il capitano del Werder Brema che prima ha subito in campo una amarissima sconfitta per 1-4 ad opera dell'Eintracht Francoforte, poi ha dovuto conoscere l'umiliazione nelle dichiarazioni a caldo post gara quando la giornalista di Sky, Katharina Kleinfeldt, senza riconoscerlo malgrado l'avesse intervistato anche prima del match, l'ha stato scambiato per un giocatore del Francoforte ponendogli la domanda più imbarazzante di sempre: "Soddisfatto di questa vittoria?". Il commento di Friedl è stato glaciale: "Mai accaduto prima d'ora in carriera, tutto assurdo e anche un po' ridicolo".

La surreale intervista post gara: Friedl si presenta ai microfoni Sky

L'intervista post gara, come da prassi e accordi televisivi, si è svolta subito dopo la debordante vittoria per 4-1 dell'Eintracht Francoforte davanti al proprio pubblico contro il Werder Brema nella partita d'esordio della Bundesliga, sabato 23 agosto 2025. Ai microfoni di Katharina Kleinfeldt, reporter e inviata di Sky Germania, si è presentato Marco Friedl, il capitano del Werder pronto ad analizzare il brutale KO esterno. Ma per il 27enne difensore austriaco, ciò che è accaduto in campo è apparso nulla in confronto a ciò che ha dovuto subire in diretta, con una umiliazione senza precedenti.

Cos'è accaduto, Kleinfeldt non riconosce Friedl: "Contento della vittoria?"

Prima di presentarsi per l'intervista, Friedl aveva scambiato la maglia con Michael Zetterer, portiere dell'Eintracht ed ex compagno di squadra, mandando in tilt la povera Kleinfeldt che quando lo ha visto di fronte a sé ha esordito nel peggiore dei modi: "Vogliamo parlare un po' dell'Eintracht, naturalmente. Concentriamoci prima sulla partita. Oggi abbiamo vinto 4-1, è questa la vittoria d'esordio che ti aspettavi?". L'imbarazzo da parte del capitano del Werder è stato immediato ed evidente, tra lo sconcerto e l'incredulità: "Sono un giocatore del Werder Brema…".

L'imbarazzante momento in diretta TV: "Scusa ricomincio… cosa non ha funzionato?"

Solo a quel punto Katharina Kleinfeldt si è resa conto del proprio errore, ma la confusione di quegli istanti è rimasta scolpita in diretta televisiva: "Scusami… Marco, mi dispiace" prova a districarsi dall'imbarazzo la giornalista che alla fine prova l'ultima disperata carta: "Ci siamo già visti prima della gara… È colpa mia, mi dispiace… Bene, ricomincio. Scusa. Perché oggi non ha funzionato?"

La reazione di Friedl: "Ci avevo parlato prima del match… tutto un po' ridicolo…"

Una scena che ovviamente è finita immediatamente in rete, tra le ironie e i commenti degli utenti che si sono divertiti di fronte al blackout in diretta di Kleinfeldt. Giornalista e inviata di Sky Germania, è stata presa di mira in prima persona anche perché fidanzata del direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl. Una situazione surreale sulla quale è tornato alla fine lo stesso Friedl, che non ha nascosto il proprio disagio per quanto accaduto: "Non mi era mai capitato prima… Avevo parlato anche prima della partita con lei e 90 minuti dopo, non mi riconosceva più. È stato tutto un po' strano e anche un po' ridicolo".