Giocatori del PSG indispettiti dagli insulti dei tifosi del Marsiglia: reagiscono tutti con lo stesso gesto

Il Marsiglia è riuscito nell'impresa di battere il PSG e vivere una notte da sogno. Alla squadra di De Zerbi è bastato un gol per portarsi a casa tre punti pesantissimi anche in ottica classifica dato che l'OM ora è a 9 punti a -3 dal quartetto capolista formato da Monaco, Strasburgo, Lione e appunto PSG. La partita, nella notte in cui a Parigi si assegnava il Pallone d'Oro, è stata a dir poco ricca di tensione. In campo, fuori, durante e dopo la partita sono stati tanti i momenti difficili e di caos che hanno caratterizzato la partita.

Al termine della sfida vinta dal Marsiglia poi tutti i giocatori del PSG hanno guadagnato il tunnel degli spogliatoi passando attraverso un varco posto sotto la tribuna del Marsiglia. Da qui sono arrivati insulti di ogni genere che hanno coinvolto giocatori come Hakimi, Fabian Ruiz e Nuno Mendes. L'ex terzino dell'Inter ha reagito duramente rivolgendosi a qualcuno in particolare: "Finirete secondi, stai zitto". Mentre gli altri suoi due compagni hanno fatto lo stesso gesto, ma molto significativo.

I due hanno compiuto un gesto provocatorio toccandosi il braccio e mostrandolo ai tifosi avversari per esibire il badge da campioni di Francia cucito sulle maniche delle maglie del PSG. Un modo per prendere in giro ironicamente i supporter del Marsiglia, ricordando loro il dominio recente del PSG in Ligue 1 (con il titolo conquistato nella stagione precedente) e la rivalità accesa tra le due squadre. L'ennesimo episodio accaduto nel post-partita nel derby francese, con i giocatori parigini che celebrano la superiorità del club. Il gesto è diventato virale sui social.

Un momento della partita tra Marsiglia e PSG.

Alcuni hanno sottolineato come i giocatori del PSG potessero evitare una risposta del genere senza accendere ulteriori fuochi. Per altri invece è la dimostrazione che anche in casa PSG la partita fosse molto sentita e la gestione della tensione non è stata di certo ottimale per una squadra di quel calibro vincitrice dell'ultima Champions League. Adesso la squadra di Luis Enrique dovrà rimettersi in moto non avendo sfruttato l'occasione di staccare a 3 punti Lione, Strasburgo e Monaco restano però lo stesso in testa.