Giocatori del City ubriachi in un video, è polemica ma Guardiola spiazza tutti: “Dovevano invitarmi” Il tecnico del Manchester City usa l’ironia davanti al video virale di alcuni suoi giocatori dopo la vittoria in FA Cup: “Dovrebbero sapere come comportarsi nell’era dei social…”

A cura di Alessio Pediglieri

Kyle Walker, Ryiad Mahrez e Jack Grealish l'hanno combinata grossa: sono stati ripresi da alcuni passanti mentre cercano di entrare in un locale ma vengono allontanati perché non proprio sobri. Anzi, uno dei tre calciatori del Manchester City, Grealish è letteralmente tenuto in piedi da un amico, visibilmente brillo. Un video che è apparso online ed è diventato immediatamente virale scatenando polemiche nei loro confronti. Da parte di tutti ma non del loro allenatore, Pep Guardiola che ha sorpreso tutti commentando l'accaduto.

La serata in questione è relativa al post successo in FA Cup del Manchester City per 4-1 ottenuto sul Fulham, approfittando di un momento libero concesso dal club dopo aver ottenuto la qualificazione. In occasione dei sedicesimi di finale, infatti, i Citizens hanno maltrattato in casa il Fuhlam con una doppietta di Mahrez, e i gol di Gundogan e Stones. Tutti e tre i giocatori immortalati nel video erano stati schierati titolari da Guardiola che, poi, nel corso del match aveva sostituito Grealish e Mahrez. Poi, la serata incriminata, con tanto di cena e post cena alcolici. Almeno così si evince dalle immagini apparse sui vari social.

Per Pep Guardiola, però, non si tratta di qualcosa per cui intervenire. L'allenatore dei Citizens, che nel recente passato si era mostrato assolutamente intransigente nei confronti dei propri giocatori, è sembrato più che accondiscendente e a tratti divertito davanti a quanto successo. Qualche settimana fa aveva punito, in accordo con il club, alcuni calciatori che erano stati protagonisti di un episodio praticamente identico, se non per un particolare: Foden e – ancora – Grealish avevano festeggiato la vittoria in campionato, con una serata tra locali, ma si sarebbero presentati all'indomani agli allenamenti in una condizione non ottimale e per questo puniti dalla società e dal tecnico.

Oggi l'allenatore spagnolo non è sembrato dello stesso avviso e ha giocato la carta dell'ironia per smorzare le polemiche "Bisogna stare attenti in questo periodo, i giocatori dovrebbero sapere come comportarsi con i social sempre accesi, ma in questo caso penso che siano stati trattati poco bene, in modo ingiusto". E poi ha incalzato: "Sono molto arrabbiato? Certo…ma perché non mi hanno invitato e non mi è per nulla piaciuto. Il video non mostra cosa sia esattamente successo, ma non hanno violato le regole e stanno bene, saranno multati soltanto perché non mi hanno invitato".