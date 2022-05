Gioca con un dente staccato ma non si arrende: torna in campo e conquista la vittoria Callum Wilson ha giocato buona parte del match tra Newcastle e Arsenal con un dente quasi staccato ed è stato tra i protagonisti della vittoria dei Magpies.

A cura di Vito Lamorte

Gli sport di contatto possono riservare spiacevoli sorprese. Callum Wilson da ieri sera ne è ben conscio. Non che prima l'attaccante inglese non lo sapesse, ma nel Monday Night della penultima giornata di Premier League ha avuto una prova inconfutabile. Il Newcastle ha ospitato l'Arsenal in uno scontro cruciale soprattutto per i Gunners, che erano alla disperata ricerca di punti per coltivare il sogno Champions League fino all'ultimo. I Mgapies hanno scalato la la classifica in maniera straordinaria e hanno salutato il loro pubblico con una vittoria bella e, allo stesso tempo, inattesa.

A decidere la sfida ci hanno pensato Bruno Guimaraes e un'autorete di Ben White ma l'episodio che più ha colpito gli osservatori ha come protagonista l'attaccante del club bianconero poco prima della mezz'ora: Callum Wilson dopo uno scontro è corso dritto verso la linea laterale per farsi medicare dallo staff sanitario del Newcastle.

Cosa era successo esattamente al numero 9? Un dente anteriore si era quasi staccato. Le telecamere hanno cercato di capire subito cosa fosse accaduto e ingrandendo l'immagine tutti i telespettatori hanno potuto ammirare che uno dei denti anteriori di Wilson si era piegato ed era appeso a un filo in bocca.

L'infortunio è parso piuttosto doloroso ma Wilson è riuscito in qualche modo a continuare, tornando rapidamente in campo nonostante la condizione del suo dente.

L'attaccante classe 1992 di Coventry ha contribuito in maniera molto importante a sbloccare il match, visto che è stata la sua presenza a far commettere l'errore a Ben White che ha portato all'autogol: un cross dalla sinistra di Bruno Guimaraes ha visto il difensore inglese provare l'anticipo su Wilson e infilare il pallone alle spalle di Ramsdale.

Eddie Howe lo ha lasciato in campo fino al 94′, quando lo ha sostituito con Dwight Gayle e gli ha regalato la standing ovation di St.James Park.

Parlando a Sky Sports dopo la partita, Callum Wilson ha dichiarato: "C'era un'atmosfera incredibile. All'inizio della stagione tutti ci hanno dati per spacciati ed eravamo quasi retrocessi a Natale. Ma abbiamo dimostrato a tutti che si sbagliavano. Ho lavorato duramente per tornare in forma. Quando sei fuori infortunato vuoi tornare e fare la differenza".