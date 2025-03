video suggerito

Gimenez costretto a chiedere l'inalatore di ossigeno nell'inferno di El Alto a 4mila metri d'altezza Bolivia-Uruguay si è giocata a 4150 metri sul livello del mare. Una fatica immane per i calciatori dell'Uruguay, il capitano Gimenez ha avuto bisogno di inalare ossigeno.

A cura di Alessio Morra

Giocare in Bolivia è sempre complicatissimo. Le partite di Qualificazioni ai Mondiali si disputano a oltre 4000 metri d'altezza. Rimedi se ne cercano da anni, ma nonostante tutto la ricetta ideale non l'ha trovata nessuno. Durante la partite tra Bolivia e Uruguay il difensore della Celeste Gimenez è stato costretto ad abbandonare il campo e lo ha fatto dopo aver chiesto l'inalatore d'ossigeno.

In campo a 4150 metri sul livello del mare

Lo Stadio Municipal di El Alto si trova a 4150 metri sul livello del mare. Giocare a quelle condizioni è complicatissimo. Lo sanno bene tutti i calciatori sudamericani che hanno disputato a quelle altezze partite di Qualificazione. La Bolivia, a questo giro, è una squadra mediamente competitiva e ha la possibilità di giocare i playoff inter-zona. L'avversario del secondo incontro di marzo era l'Uruguay, nazionale in crisi di risultati ma con un vantaggio tale da poter dormire sonni tranquilli. L'incontro è stato faticosissimo e da un paio di immagini lo si è capito bene.

Gimenez chiede l'inalatore di ossigeno in Bolivia

Dopo soli 20 minuti i calciatori dell'Uruguay erano già in grande difficoltà. Il capitano José Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, sul finire del primo tempo ha chiesto l'inalatore di ossigeno, perché ne era a corto. Non ha avuto bisogno di una sostituzione, ma d'altronde il capitano della Celeste non avrebbe mai potuto abbandonare la sua squadra. I calciatori dell'Uruguay esausti hanno terminato la partita, lo stesso Gimenez ha utilizzato senza l'ausilio dello staff medico l'inalatore sul finale di partita.

Uruguay a un passo dalla qualificazione, Argentina ai Mondiali

L'incontro è terminato con il punteggio di 0-0, un punto d'oro per l'Uruguay che di fatto blinda la qualificazione, che diventa automatica già per i campioni in carica dell'Argentina. La Bolivia si giocherà fino all'ultimo i playoff con Perù, Cile e Venezuela.