Gigi Fresco conquista i playoff e ha un solo pensiero, chiamare la mamma in diretta TV: “Contenta?”

A cura di Ada Cotugno

In campo la Virtus Verona è stata l'assoluta protagonista del secondo turno dei playoff della Serie C, ma fuori dal rettangolo di gioco l'attenzione è andata tuta su Gigi Fresco. L'allenatore, soprannominato "il Ferguson d'Italia" dato che siede sulla stessa panchina dal 1982, ha centrato l'accesso al turno successivo battendo il Padova per 1-0 nei minuti finali grazie al gol di Juanito Gomez, ma nel post partita la sua telefonata alla mamma ha toccato il cuore di tutti i tifosi.

Il suo ingresso in campo è stato molto particolare: l'allenatore si è presentato in panchina con le stampelle a causa di uno strappo alla coscia che lo ha tormentato nei giorni scorsi, ma il piccolo problema non gli ha impedito di essere presente per incitare i suoi ragazzi in un momento così importante. la Virtus Verona si gioca il tutto per tutto per la qualificazione in Serie B, un sogno che Gigi Fresco vuole condividere con le persone più care. E come potrebbe mancare la telefonata alla mamma?

In diretta su Rai Sport fresco ha tirato il telefono fuori dalla tasca per sentire il pensiero di mamma Rina, la sua prima tifosa. "Cosa dici? Sei contenta o no?" le ha chiesto emozionatissimo proprio nel giorno della festa della mamma, l'occasione perfetta per dedicarle una vittoria davvero importante. Non è la prima volta che l'allenatore cita sua madre: nell'intervista concessa dopo la vittoria nel turno precedente (il 3-0 rifilato al Novara nel primo turno) aveva riportato il commento della madre stupita da un simile risultato.

"Mamma mi ha detto ‘sei matto? Addirittura 3-0′" aveva rivelato ai giornalisti, divertiti da questo piccolo retroscena. Ieri sera non si è sentito nessun commento esplicito, ma dall'espressione divertita di Fresco il giudizio di mamma Rina sarà stato positivo anche questa volta. La Virtus Verona adesso dovrà affrontare la Pro Sesto per primo turno della fase nazionale, a un passo dalle final four per la semifinale, un sogno che la squadra sta accarezzando un passo alla volta, con l'aiuto di una tifosa molto speciale.