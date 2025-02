Gigi Buffon: “Giravo i primi stipendi sul conto dei miei. Mi sono ritrovato un patrimonio infinito”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il 28 gennaio Gigi Buffon ha compiuto 47 anni e più della metà li ha passati portando avanti la sua passione per il calcio. Una data che tutti i tifosi del più forte portiere della storia del calcio italiano conoscono a memoria è il 19 novembre 1995, quando a 17 anni un ragazzone di Carrara fece il suo esordio nella massima serie nella partita contro il Milan, terminata senza gol e nella quale figurò tra i migliori in campo.

Quello fu l'inizio di una storia incredibile, fatta di grandi vittorie e di dolorose sconfitte, ma sempre affrontate a testa altissima da Super Gigi. Prima che il mondo lo scoprisse, però, Buffon ha lavorato tanto per potersi ritagliarsi il suo spazio. Partito da Carrara, dove aveva iniziato nella scuola calcio Canaletto prima di passare al Bonascola, Buffon venne acquistato dal Parma per 15 milioni di lire nell'estate del 1991 e venne cresciuto calcisticamente da Ermes Fulgoni e Villiam Vecchi.

Buffon e i suoi primi stipendi da calciatore: la confessione

È proprio con la società ducale che firmò il suo primo contratto e in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha ricordato cosa faceva con i suoi primi stipendio da calciatore: "I miei primi stipendi da calciatore, siccome avevo 17 anni, andavano sul conto dei miei e me li gestivano loro. Mi sono ritrovato con un patrimonio immobiliare infinito. Devo dire meno male, perché a quell’età lì avrei potuto fare dei disastri".

Buffon ha toccato un altro tema di cui si parla spesso oggi, ovvero le differenze dell'inserimento dei ragazzi e dei comportamenti nei gruppi-squadra: "Non penso si possano fare paragoni del genere perché sono cambiate troppe cose, così come era cambiato da quando esordii io a vent'anni prima. Non ha nessun senso fare paragoni di questo tipo".

A livello personale, invece, dice una cosa molto divertente sui social in relazione al mondo del calcio: "Un’altra mia fortuna è che in quel periodo non ci fossero i social, perché sono certo che avrei avuto 800 miliardi di follower ma avrei combinato dei danni".