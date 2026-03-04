Gianluca Rocchi, serata da incubo in Carrarese-Catanzaro: banconote in faccia, insulti, fuga con scorta

Gianluca Rocchi ha vissuto una serata molto complicata a Carrara. Il designatore arbitrale si trovava sulle tribune dello Stadio dei Marmi per il match di Serie B tra Carrarese e Catanzaro, quando ha dovuto fare i conti con una contestazione molto forte. Basti pensare che l'ex arbitro è uscito scortato da diversi agenti per evitare che la situazione degenerasse.

Perché Gianluca Rocchi era a Carrara per Carrarese-Catanzaro

Il classe 1973 toscano era presente per assistere in primis alla prestazione di Federico Dionisi dal vivo. Il match è stato molto intenso e ricco di colpi di scena, come confermato dal risultato di 3-3 finale. La direzione di gara non è stata gradita dai tifosi di casa, che si sono fatti sentire in modo fin troppo forte con Gianluca Rocchi. Stando alle ricostruzioni del caso, alcuni sostenitori si sono avvicinati in modo minaccioso al designatore per esternare la propria frustrazione.

Aggressione verbale al capo degli arbitri

Non sono mancate anche parole forti, insulti e tentativi di faccia a faccia, culminati anche nel gesto di uno dei presenti che ha mostrato a Rocchi provocatoriamente delle banconote. La situazione si è surriscaldata in fretta ed è stato necessario l'intervento della Digos, che ha provveduto a scortare il capo degli arbitri italiani fuori dall'impianto per garantirne l'incolumità. Momenti da incubo per Rocchi, che è finito nel mirino dei tifosi a causa di alcune decisioni del direttore di gara Dionisi non gradite.

Cosa è successo in Carrarese-Catanzaro

Non è una stagione semplice per gli arbitri, spesso e volentieri oggetto di critiche per tutta una serie di episodi sia nel massimo campionato italiano che in quello cadetto. Non è stato gradito, per esempio, in Carrarese-Catanzaro quanto accaduto in occasione della rete del definitivo 3-3. L'arbitro aveva concesso un calcio di rigore agli ospiti, con Pontisso che dal dischetto si è fatto ipnotizzare da Bleve. Poco dopo ecco l'intervento del VAR, che ha richiamato il direttore di gara, segnalando la posizione irregolare al momento della battuta di diversi giocatori, già in area. Penalty ripetuto tra le proteste dei padroni di casa, e Pittarello, dal dischetto, questa volta non ha sbagliato. Polemiche a non finire a Carrara.